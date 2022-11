Ivana ispala iz MasterChefa, žiri odbio pojesti njezino jelo: 'Preko ovoga ti nismo mogli prijeći'

Jela s Bliskog istoka bila su previše za Ivanu Ivić. Ona je s Nikolom Koturom, Majom Jalšovec i Markom Kolakom sudjelovala u eliminacijskom izazovu. Nekoliko jela koja su morali replicirati za ostanak u showu, ona je replicirala najlošije od sva četiri kandidata pa je njezino MasterChef putovanje time završilo i oprostila se od chefova Stjepana Vukadina, Damira Tomljanovića i Melkiora Bašića te ostalih kandidata.

Bio je to dan pun borbe, jer prije eliminacijskog izazova, petero kandidata - Leo Jurešić, Anita Vuković, Lora Cepetić, Tihomir Krklec i Luka Marin morali su savladati izazove koji će im osigurati imunitet. U prvoj fazi morali su pogoditi nekoliko namirnica tako što su ih kušali s povezom na očima. ''Cure su bolje odradile posao'', priopćio im je Stjepan kada je žiri zbrojio bodove. Najlošije je ovaj test odradio Leo. Anita i Lora pogodile su pet namirnica i dobile prednost od pet minuta te radnu stanicu samo za sebe, a Luka Marin i Tihomir zbog lošijeg su rezultata morali dijeliti stanicu.

U drugoj fazi izazova, Melkior im je pokazao kako izraditi neke vrste tjestenina. ''Baš mi je to gušt, da mogu do kraja života bih jela tjesteninu'', komentirala je Lora. Zadatak im je potom bio da naprave tri ista raviola i punjenje u 20 minuta. Cure su, s obzirom na zasluženu prednost, za pripremu i kuhanje raviola imale pet minuta više vremena. Unatoč tome, Leo, koji je sve promatrao s galerije, smatrao je da će ovaj izazov najbolje svladati jedan od muških kandidata: ''Kad imaš manje vremena onda više juriš i želiš to''. No Luka Marin nikada prije nije radio tijesto, pa je imao poteškoća s mašinicom. '’20 minuta teče poprilično brzo kad nešto ne znaš pa ponavljaš. Tri minute prije kraja ja još uvijek formiran svoj prvi raviol. I znam što će se dogoditi, a to je da ću biti prvi u ovoj sezoni koji nije uspio završiti izazov na vrijeme'', rekao je on te odustao desetak sekundi prije kraja.

Budući da je Tihomir dirao jelo kako bi ga kušao i nakon što im je isteklo vrijeme za kuhanje, naljutio je Melkiora koji je rekao da se to više ne smije ponoviti, jer pravila su ista za sve. ''Pripremio sam raviol punjen svježim sirom, pestom od češnjaka i pistacije i malo pržene pancete'', prezentirao je svoje jelo Tihomir.

Lora je donijela raviole s punjenjem od blanširanih badema, sira, masnoće od špeka, čilija i peršina. Slično je punjenje imala i Anita što je razljutilo Loru. ''U mom raviolu se nalazi svježi sir, karamelizirana panceta, peršin i tostirani bademi'', rekla je Anita dodavši kako bi stavila više sira da radi ponovno.

Suprotno Leovoj procjeni, u ovoj fazi ispali su Luka Marin i Tihomir, a Anitin raviol bio je bolji čime je ona dobila imunitet. ''Osjećam se kao oznojeni burek u vrećici'', rekla je Lora smatrajući da je njezina tehnika kuhanja bila bolja, s obzirom na to da je Anita napravila presličan recept njezinom.

Nakon borbe za imunitet, uslijedio je stres test. U njemu su Marko Kolak, Maja Jalšovec, Nikola Kotur i Ivana Ivić morali replicirati tradicionalna jela Bliskog istoka. Bile su ispred njih smokve punjene bulgurom, brusnicama, mrkvicom, pekan orahom, zatim dip od svježeg sira uz salatu od rajčice. Tu su bile i janjeće kofte s flat breadom, pa zelena šašuka s paprikom i mladim špinatom. Žiri im je napomenuo da je kod ove hrane specifično to da se jede prstima i dijeli se. Stoga nisu dobili pribor za jelo već su hranu kušali tako što su je jeli prstima. Nikola je uživao u ovoj gozbi, ali nakon toga konstatirao da se ne sjeća okusa. Ivana je pak nakon kušanja samouvjereno zaključila da je nije strah ovoga zadatka. Još jela iz svjetske kuharice Marku su zadale glavobolje, pa se pribojavao da je ušao u fazu MasterChefa u kojoj nije siguran koliko još dugo može konkurirati ostalim kandidatima.

Za repliku egzotičnih jela imali su na raspolaganju 70 minuta te su mogli izabrati pomoćnike. Maja je izabrala Lea, Nikola Anitu, Marko Luku Piasevolija, a Ivana Luciju Davidović. ''Znam da je Marko zvijer, pojest će sve'', komentirao je Luka Piasevoli.

''Nakon ovog stres testa mislim da ću dati otkaz na mjesto Nikolinog pomoćnika'', rekla je Anita koja je već u startu opominjala Nikolu zbog sporosti. ''Znaš što Nikola, kad izađem odavde, uplatiti ćeš mi dobre toplice'', jasno mu je dala do znanja Anita na kraju.

U kuhinji je u jednom trenutku bilo toliko dinamično i žustro da je Stjepan odlučio sve zabilježiti svojim mobitelom. ''Dao sam sto posto sebe. Borio sam se kao lav. Jako sam zadovoljan'', rekao je Nikola, no bio je svjestan toga da mu je tanjur sa smokvama bio neuredan.

Prva je svoje jelo žiriju donijela Maja koja je imala osjećaj da je pogriješila sa svim okusima. ''Nisam zadovoljna flat breadom jer sam ga trebala napraviti puno bolje s obzirom na to da ga radim često doma'', istaknula je ona.

Nakon što je donio jelo žiriju, Marko se pun neke nove energije predomislio vezano za ostanak u showu i naglasio kako mu je ovo bilo najbolje kuhanje do sada te da želi nastaviti ''gristi'' unatoč okusima sa svjetske pozornice koji mu nisu poznati i do sada su mu zadavali samo poteškoće.

''Nažalost, Ivana tvoju mezu nismo mogli pojesti. Meso je bilo sirovo i preko toga nismo mogli prijeći'', kazao je Stjepan dodavši da bi je jednog dana ipak volio vidjeti u svojoj ekipi u kuhinji. ''Naravno da bih se voljela zaposliti kod Stipe, zašto ne'', rekla je Ivana.

''Ovo je bio samo početak i tek ću pokazati što znam'', zaključuje ona za kraj svoje MasterChef avanture. S jednim natjecateljem manje kandidati ulaze u novi tjedan izazova, a što ih sve čeka saznat ćemo uskoro.

