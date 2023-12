Maja Šuput čestitala rođendan Marku Grubniću i objavila njihovu staru fotku: Gdje si ovo iskopala?

Pjevačica Maja Šuput i modni stilist Marko Grubnić dugogodišnji su prijatelji i Marko je zadužen za svaki Majin styling, a pjevačica mu je sada čestitala rođendan i objavila njihovu fotografiju iz prošlosti koja je iznenadila i samog Marka. - Happy birthday day to my best friend since EVER. Brate, nek ti je najsretniji. Želim ti samo zdravlja i zdravu glavu da mi smisliš još koju novu haljinicu. Slika sa tobom ( i to onih dobrih) imam više nego sa ikim drugim ali one koje pokazuju koliko dugo se znamo su zapravo najveće blago. Za još 100 godina s tobom. Love you - napisala mu je Maja na Instagramu.

- Aaaaaa pa di si ovo iskopalaaa. HVALAAA TI ljubavi moja - napisao je Marko Grubnić u komentaru svojoj prijateljici Maji. Koliko povjerenje ima u Marka dobro govori i činjenica kako je Maja upravo njemu prepustila dizajn haljine za njezin najvažniji dan - vjenčanje s Nenadom Tatarinovim.

- Kada smo zajedno maštali o ovom danu, najprije smo zamišljali kako idemo u Paris po Dior vjenčanicu ili možda ipak Vera Wang, ja sam čak i napravio plan putovanja, a onda me ona nazvala jedno jutro i rekla mi: 'Razmišljala sam malo, ti si mi napravio sve najvažnije haljine u životu, sve haljine u karijeri si napravio ti, ja želim da kao omaž našem prijateljstvu i našoj suradnji napraviš i THE haljinu za najvažniji dan mog života'... - napisao je Marko jednom na Instagramu i otkrio kako mu je Maja priopćila da želi da joj on dizajnira vjenčanicu.

- Nastao je muk s moje strane, ali samo na nekoliko sekundi jer da... potekle su suze radosnice, osim sto sam u tom trenutku shvatio da se moja princeza zaista udaje shvatio sam i tu odgovornost, ali i zadovoljstvo da sam baš ja zadužen za THE haljinu. Unatoč nemogućem rasporedu proteklih mjeseci dao sam sve od sebe, da ta haljina bude zaista THE haljina za moju princezu... i evo je... 3,4 sad... krećemo... - napisao je Grubnić.

Nedavno je Marko svoju prijateljicu ugostio u svom podcastu Dreskod u kojem je Maja otkrila i kojim Markovim modnim odabirima nije bila najsretnija. - Na sve cvjetne haljine me nagovorio, ali sve ostalo je bilo ok - ispričala je Maja.

