Hodak progovorio o pokojnoj kćeri: Snagu da odlučim živjeti dalje našao sam uz podršku supruge Ljerke

Tema treće epizode dokumentarnog serijala 'Dosje Jarak' bilo je ubojstvo Ivane Hodak koje je potreslo cijelu državu 2008. godine. Najviše je ovo ubojstvo potreslo obitelj Hodak, a Ivanin tata, odvjetnik Zvonimir Hodak, kazao je Andrija Jarak u jednom intervjuu, nije nikad osim prvih dana govorio o svojoj kćeri.

Ipak, za potrebe ovog dokumentarca odlučio je Jarku ispričati svoju verziju priče. Andrija je Hodaka pitao kakva je bila njegova kći.

"Ja bih rekao vrlo jednostavnim rječnikom - bolja nije mogla biti. Nikada problema ni u školi ni na fakultetu", rekao je o svojoj Ivani. Ona je, inače, odlučila krenuti očevim putem. Pomagala mu je na suđenjima i bila je odvjetnička vježbenica.

Ubojstvo ga je, priznaje, obilježilo za čitav život.

"Jedan gadan šok, ali šok koji nikad ne prolazi. On je doživotan da se razumijemo. Ja mogu biti veseo, pričati viceve, igram tenis, viđam prijatelje i tako dalje, ali ono što me obilježava do kraja života to je ta tragedija. Ja sam ostao bez svoje kćeri, moja supruga je ostala bez kćeri jedinice i to je nešto s čim se teško nositi. Treba biti hrabar. Ja sam svašta razmišljao u prvim trenucima, a onda sam rekao, ako ne možeš s njom živjeti, onda otiđi, ali ako si odlučio živjeti, onda živi", rekao je Zvonimir.

Odgovorio je i na Jarkovo pitanje otkud mu snage da sve to izdrži.

"Snaga je iz Sertić Poljane kraj Plitvičkih jezera gdje sam rođen. Tvrd kamen, težak život, ništa nismo dobili na gotovo. Ni ja, ni moja majka pokojna. Ostao sam rano bez oca. Nije me život mazio i tu sam našao snagu da one krize početne noći bez spavanja - da odlučim živjeti dalje. Uz podršku, naravno, moje supruge Ljerke koja je, ne smijem reći, ali puno jača od mene. Bez njezine pomoći vrlo vjerojatno ne bi danas razgovarali."

Podsjetimo, ubojstvo Ivane Hodak i 15 godina kasnije obavijeno je velom tajne, a neki i dalje ne vjeruje da je njn ubojica bio beskućnik Mladen Šlogar kod kojeg je pronađen pištolj i na koga su upućivali svi dokazi.

