Maja otvorila dušu nakon što je ispala iz 'Gospodina Savršenog': 'Ružan je osjećaj'

Maja Špoljar, bivša kandidatkinja showa Gospodin Savršeni napustila je show, a sada je otkrila neke detalje o svom sudjelovanju u realityju i bi li nešto promijenila da može vratiti vrijeme. Naime, Maja je izjavila kako joj je ovo bilo prvo sudjelovanje u showu, te da misli da je mogla sve bolje odraditi.

- Ovo mi je bilo prvo sudjelovanje u showu i mislim da sam mogla sve puno bolje odraditi i reagirati na neke stvari jer u privatnom životu sam sasvim drugačija osoba - rekla je za RTL.hr. Dodala je da joj nije žao što nije ostvarila jači kontakt sa Šimom i Milošem.

- Nije mi žao jer da sam htjela jači kontakt s njima, poduzela bih neke korake kao i druge cure i pokazala više inicijative, no ni jedan mi se nije toliko svidio da bih poduzela taj korak.

Maja je reagirala i na Šiminu izjavu iz showa. Naime, on je rekao: 'Ako s jedne strane imamo 15 djevojaka koje se slažu, a s druge strane imamo dvije... I ovih 15 ne kaže ništa protiv njih, a one govore da ovih 15 ne valja. Nešto je tu naopako", a to se koja se odnosilo na nju i Sarah.

- Mislim da je u showu glavni dio borba za njega i tko se njemu sviđa, a ne to kako će se djevojke slagati. No svakako se mogu složiti s time da se nije bilo lijepo odvajati, ali lako je pričati sada nakon svega. Svatko od nas drugačije reagira na strane situacije pa isto tako i ja, kad sam vidjela da mi je Sarah u redu, držala sam se nje i dalje nisam imala potrebe zbližiti se s ostalima.

Rekla je i da ništa ne bi zamjerila drugim djevojkama. - Djevojkama ne bih sada zamjerila ništa jer je ružan osjećaj sada kada vidim da se i meni neke stvari zamjeraju, a ne mogu ih više promijeniti. Naglasila je i da će se sa Sarah družiti i nakon showa.

- Družit ćemo se vani onoliko koliko će mi to moje vrijeme dozvoljavati, ali svakako hoćemo.

