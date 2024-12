Madonna ponovno šokira: Kraljica popa objavila fake fotografije s papom Franjom

nakon zagrebačke arene

Lepa Brena unatoč ozljedi gležnja odlučila pjevati na dočeku: 'Vidimo se'

Nakon operacije pjevačica je kratko stala kako bi se oporavila, a sada je objavila da će se uskoro vratiti i koncertima. Na svojem Instagram storyju je objavila da će 31. prosinca nastupiti u beogradskom Sava centru. "Vidimo se, voli vas vaša Brena!", napisala je u objavi te dodala stihove pjesme grupe Queen The Show Must Go On.