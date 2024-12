Dikan uživao u druženju s kćeri, sinom, snahom i unukom: 'Super mjesto'

VEČERAS PREMIJERA

Severina iznenadila fanove i najavila novu pjesmu: 'Završila sam je nadahnuta predivnom i hrabrom mladošću u Srbiji'

Počela sam ju pisati početkom godine, kako bih "istresla" iz sebe tugu i bijes koja me obuzela nakon one odluke Vrhovnoga suda, u kojoj su rekli da mi treba oduzeti dijete zbog ‘proceduralne pogreške’. Onda mi se činila tužnom, a i nije mi bilo do ničega, pa sam ju ostavila po strani, objasnila je Severina