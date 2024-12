Suprug Blanke Vlašić nakon vijesti o otvorenom braku otkrio: 'Povratak u stvarnost'

Belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht (38) otkrio je u studenom da je u otvorenom braku s našom bivšom atletičarkom Blankom Vlašić (41). Vijest je to koja se brzo proširila te izazvala podijeljene reakcije. Naime, Ruben je u detalje njihovog odnosa, o kojem su ranije iznosili malo detalja, iznio tijekom gostovanja u jednoj emisiji. Ruben je gostovao u televizijskoj emisiji Het Huis te iznio detalje svoga braka s našom atletičarkom. Ruben je kazao kako on i supruga imaju otvoren odnos, što znači da mogu prakticirati odnose i s drugim ljudima, te da se s time Blanka u potpunosti slaže. Prema Van Guchtovim riječima, njihov se dogovor temelji na otvorenosti i povjerenju, a o svom gostovanju u kojemu je otkrio ove detalje obavijestio je i Vlašić te mu je ona pružila podršku. Voditelj emisije Eric Goens izjavio je za Het Laatste Nieuws da je iznenađen transparentnošću u njihovom odnosu.

- Otišao sam iz te veze s idejom da sam slobodna osoba. Sve sam bacio, rekao sam: živimo pa ćemo vidjeti gdje ćemo biti. Klasični obrazac veze nije bio moj stil. Pokušao sam, ali nije išlo. Biste li radije bili s nekim tko živi od devet do pet, tko ide na plažu s djecom vikendom? Onda ja nisam taj. Nema ništa loše u tome, ali to nisam ja, prenosi nieuwsblad.be. Otkrio je i kako Blanka zna tko su njegove partnerice, ali ne zna i detalje.

GALERIJA Prljavci još jednom oduševili

- To uzrokuje samo bol. Ne borim se s konceptom klasične veze. Drugi ljudi se s tim bore više nego ja. Svakome priznajem taj tip veze. Ali jedini koji zaslužuju riječ, objašnjenje ili komunikaciju o tome su uključeni ljudi. Nitko ne treba brinuti za njih, nitko ne treba misliti: ‘Jadna, neće znati’. Govorim o tome otvoreno. Blanka može reći ne želi li živjeti ovakav život, ali nije to rekla. O otvorenoj se vezi oglasila i Rubenova majka. - Ti odnosi: to nije moja ideja, ali život je prekratak da bismo vodili beskrajne rasprave o tome. Uzimamo to takvo kakvo jest - kazala je ona tada.

Ni jedno ni drugo ovu izjavu kasnije nisu komentirala, a nastavili su se javljati na društvenim mrežama. Ruben je dijelio kako se zabavlja i provodi vrijeme te opušta. Sada je Ruben na ovim društvenim platformama otkrio da se vraća. 'Povratak u stvarnost', napisao je uz fotografiju na kojoj uživa u prirodi. Vrijeme provodi u Španjolskoj na otočju Kanari.

Foto: Instagram screenshot

Dodajmo da su poslije priznanja o otvorenoj vezi uslijedile brojne kritike na Rubenov račun, a on se na njih ne osvrće. Ranije je podijelio na Instagram storyju video u kojem je pokazao kako provodi vrijeme u društvu svoja dva psa te je napisao: Sreća.

VIDEO Ivana Kekin: Gledala sam Mjenjačnicu i rekla: Ovo je tip za kojeg ću se udati