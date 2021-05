Lukas Nola izdao zbirku pjesama: Posvetio je supruzi Barbari

Redatelj Lukas Nola (57) izdao je zbirku pjesama naslova 'Bilo je dobro, bilo je toplo'. Zbirkom se pohvalila i njegova supruga Barbara Nola (53) na svom Facebook profilu.

U zbirci se nalaze pejzažne, ljubavne i autorefleksivne pjesme te ima i jedna domoljubna. Knjigu je posvetio supruzi Barbari, jer su pjesme rasle uz nju. Redatelj nam je pojasnio da se ova zbirka pjesama pripremala dvije godine, a unutar korica kriju se pjesme koje su pisane tijekom zadnjih tridesetak godina.

Pitali smo ga da nam objasni naslov zbirke. „Toplo vežem uz dobro, a hladno uz nešto loše. Davno sam prestao skijati tako da se naslov sam nametnuo“, rekao je. Kazao nam je i da je prije objavljivanja knjige bio nervozan, jer je uvijek radio na primijenjenim stvarima kao što su scenariji ili drame koje su se finalizirale kroz televiziju, kazalište ili film. „Sad su samo to što jesu- pjesme“, rekao je te dodao da ga je toga bilo malo strah, ali da je sada veseo. Dodao je da brojka čitatelja poezije danas nije velika, ali osvaja svojom upornošću te da je siguran da će ih pronaći.

Glumica Barbara Nola na svom se Facebook profilu prije nekoliko dana pohvalila suprugovim uspjehom. U opisu fotografije koja prikazuje nekoliko knjiga napisala je da od sada živi s pjesnikom.

„Strašno mi je drago da mu je izdana knjiga. Baš sam ponosna“, kazala nam je glumica te pojasnila da pjesme prate i neke trenutke iz njihovog zajedničkog života te da ih zato jako emotivno doživljava. „Neke me baš ganu ili nasmiju jer su neke i šaljive. Teško mi se emotivno odvojiti od tih pjesama, jer znam koja se na što odnosi“, pojasnila je te dodala da suprug i ona imaju sličan ukus za poeziju te da i to doprinosi tome što joj se toliko sviđaju. Otkrila je još da se u pjesmama nalaze i neki citati pjesnika koji su njenom suprugu dragi. „Hrvatska je zbilja zemlja velikih pjesnika zato mi je zgodno što je on kroz svoj rad radio svoju malu posvetu i njima“, kazala je glumica.

Zbirku 'Bilo je dobro, bilo je toplo' izdaje nakladnička organizacija Vuković&Runjić.

Podsjetimo, Lukas Nola hrvatski je redatelj i scenarist. Pisao je brojne scenarije i režirao brojne filmove, serije i kratke filmove poput filmova 'Šuti' i 'Nebo sateliti' te serije 'Čuvar dvorca'. U braku je s glumicom Barbarom Nolom duže od četvrtine stoljeća te imaju dvoje djece.

