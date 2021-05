Marko Grubnić pokazao skupocjeni paketić koji mu je stigao na kućnu adresu: 'Ovakva jutra'

Stilist Marko Grubnić na društvenim se mrežama pohvalio da je na kućnu adresu dobio skupi paketić. Naime, Grubnić je objavio fotku na kojoj je njegov pas pomeranac i deka modne kuće Hermes na koju je stavio kutijicu luksuznog brenda Cartier.

"Ovakva jutra... Dostava na kućnu adresu od Cartiera" napisao je Marko uz fotografiju na kojoj je između ostalog i modni časopis.

Foto: Instagram

Podsjetimo, stilist gotovo svakodnevno "prošeta" po novi skupi odjevni predmet ili modni dodatak, a nedavno se pohvalio novom bijelom skupocjenom torbicom koja je zaludila svijet. Zbog toga su pratitelji odmah prepoznali da se radi o brendu Bottega Veneta.

Torbica s debelim lancem napravljena je od janjeće kože i postala je pravi hit proljeća, ali i među Grubnićevim pratiteljicama koje su mu ostavljale komplimente ispod posljednjih fotografija s njom.

Foto: Instagram screenshot

Original Bottega Veneta "The Chain Cassette leather shoulder bag" košta čak 3200 eura, što je nešto više od 24 tisuće kuna. Ovaj model dolazi u raznim bojama, a svoju u zelenoj boji pokazala je nedavno i Ella Dvornik na Instagramu. "Ajme... kad Vam dojadi ova torba... preporučujem se bestidno", "Predivna torba", "Rođen si sa stilom, to ti je srednje ime", "Uvijek lijepo obučen i predivan", "To je taman onaj milijun od jutros", pisali su mu pratitelji. Posljednji komentar odnosi se na nedavnu Markovu objavu kada se obratio hejterima. "Jer dok vi vrijeđate, razbijate glave i tastaturu otkud meni pare, i kako i zašto, ja sam za to vrijeme okrenuo još milijun... I što ćete sad?", kazao je među ostalim.

Inače, Marko je veliki ljubitelj ovog modnog dodatka pa tako posjeduje i Hermes Birkin za koju postoji impresivna lista čekanja, a Grubnić je svoju kupio krajem 2018. Marko puno pažnje pridaje svojim modnim kombinacijama, a nedavno nam je otkrio i kojih se pravila drži kada je u u pitanju kupovina odjeće. - Nikada ne kupujem ciljano odjeću. Uvijek stihijski kada mi se nešto svidi. Hvala dragom Bogu, imam sve što mi treba tako da volim kupovati odjeću koja nadopunjuje ili oplemenjuje na neki način moju postojeću. A osnovno pravilo mi je da to što kupujem bude kvalitetno, a iako je moj stil dosta naglašen, bar kada je riječ o muškoj modi, ipak biram classy komade. Volim, kada već dajem novac, da to nije isključivo sezonski trendy komad, već da mi služi nekoliko sezona - rekao nam je. Prošle godine se zaručio i planirao je vjenčanje ali je zbog pandemije odgodio te planove.

