Luka Nižetić nakon operacije: 'Dugo sam se opirao'

Prije svega, čovjek je vizualno biće. Danas, kada je toliko ekrana oko nas u koje konstantno 'buljimo', rijetko tko se može pohvaliti kristalno jasnim vidom.

Već i djeca u predškolskoj dobi često moraju posezati za pomagalima poput naočala. Mnogi kombiniraju leće i naočale kako bi barem malo odmorili oči. Vjerovali ili ne, postoji rješenje s kojim više nećete pomišljati na mijenjanje stakala, kupovinu nove vodice za leće ili nešto treće. Operacija skidanja dioptrije je odgovor.

Poznati hrvatski pjevač Luka Nižetić, nakon dugo razmišljanja, odlučio se za lasersko skidanje dioptrije s oba oka pomoću metode iDesign IntraLase LASIK. Inače, iDesign je dostupan samo u Optical Expressu i to ih definitivno čini Poliklinikom koja prati trendove i najnovije tehnologije. Korištenjem iste, može se ne samo korigirati vid preciznije, od naočala ili leća ili standardnih metoda laserske korecije vida, već je moguće korigirati puno kompleksnije i više dioptrije nego ikada prije. Čak i kod onih pacijentata koji do sada nisu bili kandidati za zahvat.

„Dosta sam se dugo opirao odlasku na operaciju skidanja dioptrije. Spoznaja da bi ti netko 'dirao' po očima je u meni stvarala ogroman strah i milijun pitanja, da li će me boljeti, kako ću funkcionirati nakon operacije, da li je zahvat riskantan? No, s dolaskom u polikliniku i njihovim pravim pristupom dobio sam odgovore na sve moje dileme. Vrlo ekspresno se sve odvilo, od pregleda, operacije i na kraju oporavka, dovoljna su bila tri dana. 15 godina sam nosio naočale no sada ću napokon ponovo vidjeti svijet kristalno čisto gdje mi je zahvat skidanja dioptrije ponovo pružio potpunu slobodu i nesputanost u mom radu na sceni, te mojim hobijima, fotografiji i ronjenju. Da sam znao da samo dan nakon operacije funkcioniram kao da se nije dogodio nikakav zahvat, ne bi toliko dugo čekao na odluku“ – izjavio je Luka.

Ovom revolucionarnom tehnologijom ostvaruje se potpuno individualan pristup i besprijekoran rezultat, a oporavak je minimalan. Za trenutak svijet je moguće gledati sasvim novim pogledom, jasnije i šarenije, baš onakvim kakav on zaista jest. Ukoliko postoji neka prepreka koja vas dijeli od odluke da to učinite, uvijek možete doći na konzultacije i savjetovati se sa stručnjacima koji će rado odgovoriti na sva vaša pitanja. Par minuta je dovoljno da „progledate“.