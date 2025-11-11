Zuhra slavi 40 godina karijere, prijatelji će ga 'roštiljati' na posebnoj večeri

Čovjek koji već gotovo četiri desetljeća sve dovodi do suza (od smijeha) sjeda na vrući stolac! U utorak 25. studenog u Tvornici kulture slavi se 40 godina bogate karijere Zlatana Zuhrića – Zuhre, a umjesto monologa na meniju je roast!

Zlatan Zuhrić – Zuhra počeo je 1987. u legendarnom radijskom tandemu Zločesta djeca na Radiju 101, a slavu je stekao kao bahati Aljoša Kapulica u kultnoj Večernjoj školi. Nakon toga je osvajao publiku kroz serije poput Cimmer fraj i Lud, zbunjen, normalan, vodio Zuhra light show i 69, posuđivao glas Morisu u crtiću Madagaskar i sudjelovao u nebrojeno projekata. Kada se sve sabere jasno je da se radi o jednom od najomiljenijih hrvatskih komičara!

Roast koncept u kojem će proći slavljenička večer već je par sezona svjetski hit. Od Comedy Central formata do Netflix specijala, ovo je jedno od rijetkih izdanja u regiji koje će biti realizirano u punom produkcijskom obliku. Na pozornici će dominirati veliki stol, a domaćin večeri Goran Vinčić Vinča dočekivat će jedan po jedan „roastera“ – kolege iz Večernje škole, glumce, prijatelje i (ne)prijatelje. Svatko će imati priliku „izroštiljati“ Zuhru, a on će im svima vratiti istom mjerom. “Zuhra je institucija humora. Ovaj roast je naš način da mu zahvalimo, ali i da ga ‘malo’ podsjetimo na sve ludosti koje je radio kroz 40 godina karijere.” Izjavio je Goran Vinčić Vinča.

Potvrđeni popis roastera za 25. studeni je impresivan i uključuje brojne istaknute aktere scene - Aleks Curać Šarić (Lajnap), Josip Škiljo (Splicka scena), Marko Dejanović (BIS Comedy), Igor Iggy Drljo (Studio smijeha), Fran Schwarzwald (BIS Comedy), Vanja Perić (BIS Comedy), Admir Šećkanović (BIS Comedy) i naravno, gosti iznenađenja. U prodaji je posljednjih 50 ulaznica koje se mogu pronaći u sustavu Entrio.