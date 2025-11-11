Ekstravagancija i luksuz! Kći Ivice Todorića uredila cijelu zgradu s medvjedima na prozorima, evo kako izgleda

Pripreme za Božić već su krenule! Dokazuje to i uređenje gradova, pogotovo izloga trgovina. Među prvima svoj izlog uredila je i Iva Todorić. Naime, Iva je velika ljubiteljica Božića, a ukrase je već izvadila iz kutija i uredila svoju cvjećarnicu u Maloj ulici 1 u Zagrebu. Njezin "Atelijer sreće" na prozorima sad ima božićne trake, a tu su i prigodni medvjedići.

FOTO Luksuzan izgled! Iva Todorić spremna je za Božić, a ovako je uredila svoju cvjećarnicu

Osim svoje cvjećarnice, Iva uvijek uredi i luksuznu vikendicu te se time pohvali na društvenim mrežama. Planinska kuća "Čarobna koliba" u malom mjestu Hlevci nedaleko do Ravne gore u vlasništvu je obitelji Todorić koja je iznajmljuje, a Iva Todorić svake godine u vrijeme pred Božić se posebno potrudi urediti kuću u blagdansko ruho. Prošle godine tog se posla primila odmah nakon blagdana Svi svetih, a na Instagramu je podijelila kako je uredila kuću. U kolibi je već okićena božićna jelka, postavljeni su jastučići božićnih motiva, adventski vijenci i ostali blagdanski ukrasi, a i ispred kolibe su postavljene lampice.

Na stranicama na kojima se kuća daje u najam piše kako je idealna za osam do deset gostiju. Piše i kako su u kolibi dvije spavaće sobe na prvom katu te još dvije na galeriji. U kući se nalazi i prostorija s biljarom, televizorom i PlayStationom. Kuća ima i vanjski bazen kojem je površina 24 četvorna metra, finsku saunu, boćalište, vanjski kamin, bunar... Posjed omogućava mir i privatnost i brojne poznate osobe bile su gosti Čarobne kolibe koja je posebno idilična u zimsko vrijeme kada padne snijeg.