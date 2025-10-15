Ljepotica hrvatskih korijena čeka prvo dijete s princom jedne od najbogatijih zemalja: 'I onda nas je bilo troje'

Kraljevska obitelj Bruneja, poznata po svojem golemom bogatstvu i raskošnom načinu života, uskoro će postati bogatija za jednog člana. Princ Abdul Mateen (34), četvrti sin sultana Hassanala Bolkiaha, na svojem je Instagram profilu objavio da on i njegova supruga, princeza Anisha Rosnah (30), očekuju svoje prvo dijete. Sretnu je vijest podijelio uz elegantnu crno-bijelu fotografiju na kojoj par pozira na balkonu, držeći se za ruke. Princeza Anisha, odjevena u elegantnu bijelu haljinu, nježno je položila ruku na svoj trudnički trbuh, dok je zaljubljeno gledala u supruga. Uz fotografiju, princ je napisao kratku, ali dirljivu poruku koja je sažela svu njihovu sreću: "I onda nas je bilo troje". Objava je odmah izazvala lavinu čestitki obožavatelja diljem svijeta, ali i poznatih osoba poput glumaca Henryja Goldinga i Gregga Sulkina, koji su im poželjeli sve najbolje u novom poglavlju života.

Iako je vijest odjeknula diljem svijeta, posebno je zanimljiva za hrvatsku javnost zbog porijekla princeze Anishe. Naime, Anisha Rosnah binti Adam rođena je 6. studenog 1994. u Londonu, kao kći Hrvata Ivice Adama Kalebića i Brunejke Siti Mariam Isa. Njezin djed po majci, Pehin Dato Isa, bio je dugogodišnji posebni savjetnik brunejskog sultana i jedna od ključnih figura u vladi tijekom 60-ih i 70-ih godina, što znači da je Anisha, iako formalno pučanka prije udaje, odrasla u krugovima bliskim kraljevskoj obitelji. Njezin brat, Danial Deen Isa-Kalebic, blizak je prijatelj princa Mateena. Princeza je stekla vrhunsko obrazovanje, pohađala je prestižnu međunarodnu školu Jerudong, a potom je diplomirala europske studije s francuskim i španjolskim na Sveučilištu u Bathu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Prije udaje za princa, izgradila je uspješnu karijeru kao poduzetnica, osnovavši modni brend Silk Collective te turističku agenciju Authentirary.

Princ Mateen i Anisha svoju su ljubav okrunili u siječnju 2024. godine na vjenčanju koje se s pravom opisuje kao jedno od najraskošnijih u modernoj povijesti. Desetodnevna proslava privukla je pozornost cijelog svijeta, a kulminirala je veličanstvenom ceremonijom u sultanovoj službenoj rezidenciji, palači Istana Nurul Iman, koja slovi za najveću rezidencijalnu palaču na svijetu. Vjenčanju je prisustvovalo više od 5000 uzvanika, uključujući članove kraljevskih obitelji iz Jordana, Butana i Malezije, kao i brojne svjetske vođe i državnike. Par, za koji se vjeruje da je u vezi od 2018. godine, svoju je vezu dugo držao podalje od očiju javnosti, no njihovo vjenčanje bilo je jasan pokazatelj duboke povezanosti i predanosti.

Prije braka s poduzetnicom rođenom u Londonu, princ Mateen smatran je jednim od najpoželjnijih neženja na svijetu. Kao deseto dijete i četvrti sin sultana Hassanal Bolkiaha i njegove bivše druge supruge Mariam Abdul Aziz, princ je šesti u redu za prijestolje ove naftom bogate države. Poput svoje supruge, obrazovao se u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje je studirao međunarodnu politiku na King's Collegeu u Londonu, a kasnije je završio i magisterij na School of Oriental and African Studies. Njegova povezanost s Velikom Britanijom očituje se i kroz vojnu karijeru, budući da je 2011. godine diplomirao na prestižnoj Kraljevskoj vojnoj akademiji Sandhurst. Aktivan je na društvenim mrežama, gdje dijeli trenutke iz svog glamuroznog života, uključujući igranje pola te posjete događajima poput Wimbledona i Royal Ascota, a često prati i oca na službenim državničkim dužnostima.

Vladajuća obitelj Bruneja na čelu je zemlje više od 600 godina, a sultan Hassanal Bolkiah trenutno je monarh s najdužim stažem na svijetu, nakon što je na prijestolje stupio 1967. godine. Bogatstvo obitelji procjenjuje se na desetke milijardi eura, što ih čini jednom od najbogatijih kraljevskih obitelji na planetu. Njihov životni stil, koji uključuje ogromne palače, privatne zrakoplove i kolekciju od nekoliko tisuća luksuznih automobila, neprestano intrigira svjetsku javnost.