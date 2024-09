Lidija Kovač najveća je podrška legendarnom Miši, a pogledajte kako je izgledala prije 24 godine, na početku veze

Našem proslavljenom glazbeniku Miši Kovaču (83) već više od dva desetljeća najveća je životna podrška supruga Lidija (51) koja je stalno uz njega, brine da mu ništa ne nedostaje, a on ne propušta priliku naglasiti koliko mu znači njegova treća supruga s kojom je našao sreću i mir. Ona mu je, kazao je nebrojeno puta, vratila volju za životom nakon tragičnog gubitka sina Edija.

Listajući po starim novinskim arhivama prisjetili smo se početaka njihove ljubavi o čemu su, tada ekskluzivno, progovorili za nekoć tiražni magazin Arena. Intervju je objavljen 2000. godine, a i na fotografijama se vidjelo koliko su zaljubljeni te kako im razlika u godinama nimalo ne smeta. I premda je Mišo zadržao prepoznatljiv izgled, Lidija se, poput mnogih žena, poigravala s izgledom mijenjajući stil odijevanja, boju kose, kozmetiku.... Kada je upoznala Mišu, imala je gustu crnu kosu te se nije šminkala, a odijevala se sportski. Kasnije je promijenila izgled, postala je plavuša, istaknula obline i prihvatila ženstveniji stil.

Foto: Boris Štajduhar

Podsjetimo, ljubav je planula na koncertu. Naime, godine 1998. naš legendarni glazbenik upoznao je sadašnju suprugu Lidiju Kovač, tadašnju Pintarić. – Lidiju sam upoznao na svom koncertu u clubu The Best 1998. godine. Imamo, kako bih ja to rekao, isti svijet koji nas cijeni i koji mi cijenimo. Postoje ljubavni parovi, ali oni imaju dvije duše. Lidija i ja imamo jednu dušu – opisao je Mišo u jednom razgovoru za Slobodnu Dalmaciju. Vjenčali su se 2002., godine. Mišo je često znao isticati kako mu je treća supruga bila spas nakon brojnih životnih nevolja, a Lidija je otkrila kako je između njih planula ljubav na prvi pogled. Lidija je u intervjuu za 24 Express ispričala da se u Mišu zaljubila na prvi pogled i rekla da se sva ''zblesirala'' i da je jedino o čemu je razmišljala bilo da je jako privlači i da ga želi poljubiti.

Foto: Boris Štajduhar

S voljenom Lidijom pojavio se 2022. na finalu hrvatskog SuperSport Kupa između Hajduka i Rijeke. Par je sjedio zajedno na tribinama na Poljudu, a dirljivo je vidjeti da su se cijelo vrijeme držali za ruke. Mišo je nerijetko isticao da mu je upravo 32 godine mlađa Lidija vratila volju za životom i veselje. – Samo Lidiji mogu zahvaliti da sam sve prebrodio. Uvijek je bila uz mene, davala mi snagu za dalje. Uz nju svakog dana imam razloga za smijeh – rekao je jednom prilikom.



Mišo uvijek navodi kako ga u posljednja tri desetljeća samo njegova Lidija može nasmijati, kazao je kako joj je žao što nisu imali dijete, a uz nju najvažnije mu je da sretne budu i njegova kći Ivana te unučica Elena.

Posvetio joj je i pjesmu “Ne dam gušta svitu (Lidija)”. Tekst je napisao pokojni Željko Pavičić, a aranžman je napravio Branimir Mihaljević.