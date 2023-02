Let 3 opasno je blizu milijunu: Na službenom kanalu Eurovizije na trećem je mjestu

Let 3 s pjesmom "Mama ŠČ!" pobijedio je prošle subote na Dori čime je priskrbio sebi put u Liberpool i titulu hrvatskog predstavnika na ovogodišnjem izboru za pjesmu Eurovizije, a reakcije javnosti su podijeljene. Neki su oduševljeni dok ih drugi pak žele diskvalificirati zbog političke poruke koju, inače, pjesme na Euroviziji ne smiju isticati, ma kakva god ona bila.

Međutim, voljeli ih ili ne, Damir Martinović Mrle (61) i Zoran Prodanović Prlja (58) polako se penju na kladionicama, a brojke na YouTubeu također pokazuju koliko su popularni ovih dana. Primjerice, na službenom kanalu Eurovizije pjesma 'Mama ŠČ!' je u samo jedan dan prikupila gotovo pola milijuna pregleda, a sada su opasno blizu milijunu. Točnije, u trenutku pisanja ovog teksta imaju 919 tisuća pregleda.

Ispred njih se nalaze samo dvije zemlje koje će nastupiti u Liverpoolu u svibnju, a s to su Norveška s pjesmom "Queen of Kings", čija predstavnica Alessandra 1,5 milijuna pregleda, i Španjolska i njihova Blanca Paloma s pjesmom "Eaea" koja ima 1,2 milijuna.

Ovogodišnji izbor za pjesmu Eurovizije održava se u Liverpoolu nakon što je prošle godine pobjedu odnijela Ukrajina i njihov predstavnik Kalush Orchestra. Međutim, zbog ratne situacije Ukrajina je zaključila kako se tamo ne može održati natjecanje pa je pao izbor na Englesku. Najveći favoriti i ove godine su predstavnici Ukrajine, duo Tvorchi s pjesmom 'Heart of Steel'. Šansa za pobjedu im 26 posto. Na drugom mjestu stoji Švedska s 10 posto mogućnosti osvajanja ovog natjecanja te Norveška na treće mjesto s 8 posto šanse za pobjedu. Na ovogodišnjoj Euroviziji natječe 37 zemalja.

Inače, skladba riječkog benda izazvala je odobravanje i oduševljenje jednog dijela publike koji čvrsto vjeruje kako konačno imamo pjesmu s kojom ćemo nakon dugo vremena doći i do finala, ali s druge strane ima i nezadovoljne publike koja nije nimalo oduševljenja pjesmom i nastupom Leta 3. Njihovo nezadovoljstvo je toliko da su odlučili potpisati i peticiju naziva "Ukinimo nastup Let 3-a" na Euroviziji". Ova se peticija nalazi na online platformi peticijeonline i nije poznato tko ju je pokrenuo te zasad ima 1316 online potpisa.

Korisnici platforme uz potpis su dali i objašnjenja zašto ne žele da Let 3 predstavlja Hrvatsku na Euroviziji.

"Sramota za Hrvatsku. Ne želim da Let 3 predstavlja Hrvatsku na Euroviziji. Ne podržavam ni jedan tip nepravde...!!! Ovo je sramota. Potpisujem jer se slažem da nas NE predstavlja LET 3 na Euroviziji. Smatram nastup grupe Let 3 nakaradnim, pogotovo za oči maloljetne djece! Ovako bolesno ispiranje mozga se mora zaustaviti pod hitno! Potpisujem jer ovakvi ne mogu predstavljati nas Hrvate. NE želim da mene predstavljaju igdje ovakvi nekvalitetni muzikanti – lakrdijaši. Ovo nisu osobe koje bi predstavljale Hrvatsku na Euroviziji. Nismo mi idioti kakvim nas ovi predstavljaju. Strašno. Promoviraju satanizam. Zar uopće treba objašnjenje?! Užas živi, sramota, mene ne predstavljaju. Iskreno pjesmu nisam ni poslušala jer ne pratim Doru, ali kad vidim kako izgledaju, to mi je dovoljno. Ne želim da moju zemlju predstavljaju muškarci koji se odijevaju poput žena makar to bio i samo dio showa", piše u objašnjenju uz potpise.

Let 3 zasada odlično stoji na kladionicama i mnogi ih vide u finalu i odmah po završetku Dore došli su pod radar obožavatelja Eurovizije koji su bili ugodno iznenađeni što će nas Let 3 predstavljati na Euroviziji i po mnogima je upravo "Mama ŠČ" jedan od najvećih favorita ovogodišnjeg natjecanja.

VIDEO Ksenija Urličić : Hodala sam po HRT-u s crnom torbom s naljepnicom HDZ-a. Lilić je mislio da ću nas upropastiti