Lepa Brena i Saša Popović za 30 milijuna eura prodali Grand produkciju

Lepa Brena i Saša Popović prodajom Grand produkcije još uvijek nepoznatom kupcu zaradili su čak 30 milijuna eura.

Foto: Z.K.Munja/PIXSELL 28, June, 2021, Belgrade - On the occasion of the end of the season, the corporate party of Grand TV in the Topciderac restaurant. Sasa Popovic, Suzana Jovanovic, Lepa Brena, Goran Sljivic, Slobodan Boba Zivojinovic, Zika Jaksic. Photo: Z.K.Munja/ATAImages 28, jun, 2021, Beograd - Povodom kraja sezone korporativna zurka televizije Grand u restoranu Topciderac. Photo: Z.K.Munja/ATAImages

Lepa Brena na proslavu je došla u društvu supruga Slobodana Bobe Živojinovića te sinova Viktora i Filipa Živojinovića. Da bi zabilježile taj veliki trenutak, brojne poznate estradne ličnosti sudjelovale su na ovom događaju.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL 28, June, 2021, Belgrade - On the occasion of the end of the season, the corporate party of Grand TV in the Topciderac restaurant. Viktor Zivojinovic, Sandra Mijalkovic, Lepa Brena, Slobodan Boba Zivojinovic, Filip Zivojinovic, Aleksandra Zivojinovic (Aleksandra Prijovic). Photo: Antonio Ahel/ATAImages 28, jun, 2021, Beograd - Povodom kraja sezone korporativna zurka televizije Grand u restoranu Topciderac. Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Među uzvanicima bili su producent Grand produkcije Žika Jakšić, Milica Todorović, Katarina Grujić, Aco Pejović, Marija Šerifović, Aleksandra Prijović te mnogi drugi.

