Lena i Petra izjednačene, samo Petar dao deset bodova: 'Pljukanci su bili malo tvrdi i falilo je umaka'

Trećeg dana pulskog tjedna 'Večere za 5 na selu' ekipu je ugostila veterinarska tehničarka Lena Strinavić. U goste su joj stigli Petra Orbanić, Petar Dugandžija, Petra Boydell i Ivanka Mirjak. Veseloj ekipi spravila je Lena večeru sastavljenu od tradicionalnih namirnica kao što su vrganj i boškarin, a za svoje umijeće dobila je 37 bodova. Kandidati su pohvalili dobru atmosferu i poprilično ukusnu hranu.

Pripravu svoje večere Lena je započela radom na desertu kojem je nadjenula naziv A la ja. Radilo se o torti od malina, bijele čokolade i krem sira. "To me asocira da je to po njezinom, da će biti reprezentativan", rekla je Petra B. "Nešto u vezi nje i njezinog karaktera", dodala je Petra O. Nakon slasnog deserta, krenula je Lena s pripravom glavnog jela - Šume Striborove. "Šuma Striborova za glavno jelo, to mi ništa ne otkriva, ne znam tu priču", komentirala je glavno jelo Petra B. Ivanka je, pak, bila puno bliže: 'To će biti boškarin na neku vrstu gulaša sigurno". Radilo se o boškarinu i pljukancima. Petru O. boškarin baš i nije razveselio jer meso ne jede. Predjelo je posljednje bilo u pripravi, a Lena mu je nadjenula naziv Šumi more. "Da neće ona nama malo morske vode tamo staviti", kroz smijeh je komentirala Ivanka. "Vrganji, panceta, rajčica, možda to može spojiti… Može se svakako", dodala je Ivanka. U predjelu nema mora, no ima vrganja i pancete. Pašteta od vrganja prva će dočekati protukandidate na stolu.

Nakon svega, Lena se bacila na dekoraciju stola, a vesela ekipa našla se u kombiju. "Mislim da će biti baš top", jasan je bio Petar u kombiju. "Zanima me kakav je doček, kakav je vibe", dodao je. Šareni stol za veselu ekipu bio je spreman, a onda je Lena ponudila aperitiv. Ponudila je limoncello i šljivovicu. "Aperitiv je bio odličan", komentirala je Petra O. "Kad mi je rekla da je iz Slavonije stigla šljiva, rekla sam da mi da to da se zagrijemo", dodala je Ivanka.

Predjelo je ubrzo stiglo na stol, a pašteta s pancetom i krekerima na tanjuru je sjajno izgledala. "Izgled je bio fenomenalan, nemam što dodati", rekao je Petar i poručio da je bilo top. "Bilo je hrskavo, vrganji su se osjetili, pasta je lijepa bila", dodao je. Predjelo su pohvalili baš svi.

Uslijedilo je glavno jelo, koje se sastoji od boškarina, a koji je vegetarijankama zadao probleme. "Izgled glavno jela je bio, ne mogu reći dosadjikav, to je šugo od boškarina s pljukancima, nisam tu mogao očekivati ni cvijeće ni livade", rekao je Petar. Budući da Petra O. i Petra B. ne jedu meso, Lena im je poslužila pljukance sa salsom i mozzarellom. "Malo te istopi iznutra kada vidiš da netko da taj ekstra trud radi tebe", komentirala je Petra B. "Meso je bilo fantastično skuhano. Okus je bio fantastičan", dodala je Ivanka. "Pljukanci su bili malo tvrdi i malo je falilo umaka", zaključila je Petra O. "Glavno jelo bilo je božanstvenog okusa", zaključio je, pak, Petar.

Posljednji je na stol ekipi stigao desert A la ja. Kolač od malina i bijele čokolade svidio se ekipi. "Desert je bio totalno Lena, čim smo vidjele to ružičastu boju od malina", komentirala je Petra B. "Za desert nemam riječi, oduševio me", komentirao je Petar desert.

Ubrzo je Lena protukandidatima podijelila i poklone, a radilo se o personaliziranim šalicama. "Svako jutro ću piti kavu i misliti na nju", zaključila je Petra kada je ugledala poklon. Nakon poklona, uslijedila je društvena igra kao iznenađenje - zaigrali su Grad Država. Zabavnom igrom ekipa je privela druženje kraju, a u konačnici su na red stigli bodovi.

Ivanka je Leni dala devet bodova, baš kao i Petra O. te Petra B. Petar je, pak, jedini domaćici dao deset bodova. U konačnici se izjednačila s Petrom O. sa svojim 37 bodova.

