Stankica progovorila o vezi s Gospodinom Savršenim: 'Putovala sam 240 kilometara za jedan dan s njim'

Show 'Gospodin Savršeni' u Hrvatskoj se do sada prikazivao u tri sezone, a par koji se upoznao u posljednjoj sezoni još je zajedno. Posljednji Gospodin Savršeni, znanstvenik Toni Šćulac (32) na kraju treće sezoni odabrao je Stankicu Stojanović (37), a o svojoj ljubavi nakon završetka showa govorili su na društvenim mrežama. Sada je Stankica na svom profilu na Instagramu napisala nekoliko misli o vezi na daljinu.

- Većinski susreti planiraju se strateški. S vremena na vrijeme dogode se i po koji ishitreni jer je želja jača – napisala je o vezi na daljinu pa dodala kako njoj i Toniju daljina ne predstavlja nikakav problem.

- Kad vam sljedeći put ne odgovore na poruku, a vi se potrudite da nađete opravdanje, kad prihvatite 'nemam vremena' kao argument, iako to uglavnom ukazuje na različite prioritete. Željela sam prijeći 240 kilometara zbog 24 sata. Učinio je i on isto tko zna koliko puta - napisala je Stankica u objavi uz koju je podijelila i niz fotografija kojima je prikazala kako izgleda jedan dan kada se ona i njezin Toni napokon sretnu.

- Dakle dobro funkcioniramo na daljinu. Hvala na pitanju - istaknula je Stankica.

Podsjetimo, par na društvenim mrežama često dijeli zajedničke trenutke te ističe koliko se vole. O svojoj ljubavi nekoliko puta su govorili i u intervjuima. Tako je Toni jednom prilikom kazao i kakve planove imaju za svoje vjenčanje.

- Kada mi odlučimo da je pravo vrijeme za to, ali definitivno to planiramo sakriti od očiju javnosti i medija. To je nešto samo naše. Još uvijek nas ljudi prepoznaju, često i zaustave i to nam niti malo ne smeta. Uvijek to budu simpatični susreti s izrazito pristojnim ljudima koji i nama uljepšaju dan - kazao je Toni.

Inače, par je nakon showa priznao da su krenuli odvojenim putevima, no svojem su odnosu odlučili dati još jednu šansu. Da ponovno uživaju zajedno otkrila je jedna fotografija sa splitske plaže na društvenim mrežama. Toni je na svom InstaStoryju objavio fotografiju Stankičinog psa čije snimke i fotografije i sama često objavljuje na društvenim mrežama, a izvor blizak paru za RTL.hr potvrdio je da su se Toni i Stankica pomirili te da se njihova ljubavna priča nastavlja.

Dodajmo i da je Stankica početkom mjeseca iskoristila prilikom i svome Toniju na društvenim mrežama uputila emotivnu rođendansku čestitku.

- Volim tvoju pravednost, iako često težim prečicama. Volim i organiziranost, iako meni nije jača strana. Volim mir koji mi donosiš u život, a nisam ni znala da će mi toliko goditi. Volim sve što ti je u glavi, a ipak najviše kad sam to ja. Znam koliko ti ne voliš javno iznošenje emocija, pa sam se potrudila da ovu rođendansku čestitku ipak svedem na činjenice. - napisala mu je Stankica na Instagramu i podijelila njihove zajedničke fotografije. Na ovu objavu reagirao je i Splićanin i uzvratio svojoj voljenoj.

- Volim kako je Svemir uspio posložiti milijarde i milijarde atoma u ženu koju ću toliko ludo zavoljeti - odgovorio je Toni tada.

