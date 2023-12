Lejla Filipović objavila rijetku fotografiju s najmlađim sinom: Ne skriva koliko je ponosna na njega

Bivša misica Lejla Filipović (47) na društvenoj mreži Instagram često objavljuje lijepe trenutke iz privatnog života. Ipak, svoje sinove Dinu i Armana pokušava što manje eksponirati na svojem profilu. Ona i Arman prisustvovali su jednom božićnom partyju pa su se jako lijepo zabavili i ona je odlučila napraviti iznimku i objaviti zajedničku fotografiju.



- Mamino - napisala je pored zajedničkog selfija i dodala emotikon plavog srca. Lejla je objavila i sebe kako pozira u kratkim svjetlucajućim hlačama s mašnom na koje je kombinirala crnu majicu s kratkim puf rukavima. Sve je ukrasila crnim sjajnim najlonkama, kožnim čizmama i crnom torbicom. Ako se prisjetimo, njezin sin Arman ove je godine napunio 15 godina, a povodom toga otac Tarik posvetio mu je tada vrlo emotivnu i dirljivu objavu na Instagramu.



- Arman... Iako sam u djetinjstvu bio najsretniji i najbezbrižniji, najviše volim posljednjih 15 godina svoga života. 'Sve zbog jednog dječaka'. Arman mu ime. I dvostruko sa, uživao gledajući sve divne faze odrastanja. I od 'mali Tarik' do 'veliki Arman' kao dlanom o dlan. Moj, a tako svoj. Sretno, ljubavi tatina, i neka te prate sreća, osmijeh na licu, dobro zdravlje. I neka se snovi ostvaruju jedan po jedan, kao domine. I još nešto - nikada nemoj prestati biti dječak, zna tata iz iskustva koliko je to divno. I da me prerasteš u svakom pogledu, ova tri centimetra visine ćeš brzo. Voli tata. Hvala što si skinuo embargo objavljivanja fotografija. Barem na ovaj divni dan - napisao je Tarik ispod objave.

- Prije svega moram reći da u današnje vrijeme odgoj predstavlja veliki izazov koji nije niti malo lagan. Istina je kad kažu da je roditeljstvo najljepši i najteži posao. Autoritet i granice moraju postojati, ali tu smo da im budemo sigurna luka, netko tko će uvijek biti uz njih i podržati ih u ostvarenju njihovih želja i ciljeva, pružiti im beskrajnu ljubav, učiti ih poštovanju i razumijevanju - kazala je lijepa Lejla u intervjuu za Story.hr.



Podsjetimo, jedan od najpoznatijih televizijskih voditelja i glumaca Tarik Filipović i manekenka te bivša misica Lejla Filipović sudbonosno 'da' izrekli su na Silvestrovo, odnosno Staru godinu 2007., a dva mjeseca kasnije dobili su i sina Armana. Lejla Filipović iz prvog braka s Dadom Majolijem ima i sina Dinu, kojeg Tarik kao pravi muškarac odgaja kao vlastito dijete te svima može poslužiti za primjer.

