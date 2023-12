Obožavatelji nezadovoljni nakon četvrtog koncerta Aleksandre Prijović: 'Nepravedno je'

Regionalna zvijezda Aleksandra Prijović (28) u proteklih nekoliko dana održala je četiri koncerta u zagrebačkoj Areni. Od petka do ponedjeljka pjevala je svako večer, a dan nakon na društvenim je mrežama objavljivala fotografije s publikom. To je napravila i jučer, u utorak, kada je uzela dan pauze prije rekordnog petog koncerta koji je zakazan za večeras. Aleksandra je tijekom ove četiri večeri pjevala brojne svoje hitove, ali ugostila i različite kolege .Pjevačica je na svakom koncertu ugostila druge glazbenike, što je mnoge fanove razljutilo. Naime, na prvom koncertu Prijović je pjevala uz Acu Pejovića i Željka Samardžića, drugu večer svojim su je dolaskom počastili Bojan Vasković iz Lexington benda i Milica Todorović, a na trećem su to bili MC Stojan i Tea Tairović . Na četvrtom koncertu, Aleksandra je imala čak četiri gosta. Prvi od njih je bio Saša Matić s kojim je zapjevala njihov duet 'Ko si ti', potom joj se pridružila Nataša Bekvalac, a kao vrhunac večeri došle su Jelena Rozga i Lepa Brena. Glazbenica je na svakom koncertu imala drugačije modne kombinacije te je pjevala i neke domaće pjesme, a goste za peti koncert nije najavila.

Nakon što je najavila koncerte u Zagrebu, rekla je da će se potruditi svim obožavateljima dati nezaboravan doživljaj, a ovaj raspored gostiju mnoge je naljutio i to su joj poručili u komentarima.

- Nije baš ispalo fer prema nama koji smo kupili karte za prvi koncert. Ne želim ulaziti u izbor gostiju niti sam ja kupila kartu zbog njih, ali činjenica je da je prvi koncert trajao najkraće, a za njega su većinom karte kupili oni najvjerniji koji te stvarno vole i slušaju, i to pola godine prije koncerta. Četvrti koncert u ponoć je još uvijek trajao, a mi koji smo bili na prvom koncertu smo već u to vrijeme bili ili doma ili na putu do doma. A svi smo kartu platili jednako. Aleksandra, obožavam ja tebe, ne osporavam da je ovo veliki uspjeh i svaka čast na pet rasprodanih Arena, ali nije ispalo korektno - napisala je jedna obožavateljica. "Ne bi išla više samo jer je ispalo nepravedno, umjesto da je prvi brutalan pa onda slabije, ona obrnuto napravi, baš sam razočarana", "Sigurna sam da ste se zabavili puno više nego mi na prvom koncertu", "Svaka čast na ogromnom uspjehu, ali nisi ispoštovala sve fanove jednako kao što si obećala prije početka turneje da ćeš na svakom koncertu napravit istu atmosferu i da će svi koncerti bit jednaki, pritom ne govorim o odabiru gostiju jer su svi gosti bili velike zvijezde, već o trajanju koncerta i mnogim drugim stvarima... Ispada da se ne isplati ići na tvoje prve koncerte", poručili su joj.

Neki fanovi u komentarima pak brane Aleksandru i smatraju da je pjevačica htjela prvo ispipati teren sa zagrebačkom publikom i da je sasvim logično da se opustila tek nakon prvog koncerta.

Inače, na četvrtom koncertu pravi spektakl je nastao kad je na pozornicu došla Rozga.

– Mi se znamo već dosta godina i ona je posebna i zato je najbolja. Srce moje dobro, hvala ti – rekla je Jelena, a publika je zatim počeli skandirati: "Jelena! Jelena!" A kada je pjesma završila, Rozga i Prijović poletjele su jedna drugoj u zagrljaj.

– Ja sam odrasla na Jeleninim pjesmama i jedna od mojih omiljenih je ova sljedeća – rekla je Aleksandra pa su skupa zapjevale "Minus i plus", a zatim i "Dani su bez broja".

– Moram reći nešto što mi je na srcu. Hvala što ste me dočekali na ovakav način. Hvala vam što se osjećam kao kod kuće. Hvala Jeleni na podršci. Ovaj grad je cijelu moju ekipu od 80 ljudi dočekao od srca i mi se stvarno ovdje osjećamo kao kod kuće. Hvala vam na ljubavi i hajde da se volimo – rekla je regionalna zvijezda, a potom se Rozgi i njoj na pozornici pridružila i Lepa Brena. Njih tri zajedno su na pozornici zapjevale "Hajde da se volimo" te bacile publiku u trans.

– Dobra večer. Ne mogu sakriti radost i uzbuđenje što pjevam ovdje s Aleksandrom – poručila je Brena.

– Najveći aplauz za najveću ikada. Vi ste uvijek bili dobri i podržavali ste me i savjetovali kao da sam vaše dijete. Jako sam sretna što imam priliku živjeti u vašem vremenu – poručila je emotivna Prijović.

– Hoćemo onu našu omiljenu – upitala je Brena nakon čega su zapjevale "Poželi sreću drugima", a cijela Arena je nakon pjesme skandirala Brenino ime. Zatim je uslijedio hit "Čik pogodi".

