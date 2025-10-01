Legendarni pjevač progovorio o skrivenoj borbi: Ima sindrom za koji ne postoji lijek

Glazbena zvijezda Robbie Williams gostujući u podcastu "I'm ADHD! No You're Not", otkrio je kako ima Touretteov sindrom. Ovaj 51-godišnji pjevač izjavio je kako su njegovi tikovi "nametljivi" i unutarnji. Touretteov sindrom je stanje koje izaziva iznenadne, ponavljajuće zvukove ili pokrete (tikove). Ne postoji lijek, ali tretman može pomoći u kontroliranju tikova. Tikovi mogu uključivati ponavljajuće zvukove (vokalne tikove) ili pokrete (motoričke tikove) koje osobe s ovim sindromom ne mogu kontrolirati. - To su nametljive misli koje mi se javljaju. Šetao sam ulicom neki dan i shvatio da su te nametljive misli zapravo dio Touretteova sindroma. Samo se ne manifestiraju izvana - izjavio je Williams u podcastu. Robbie je priznao u podcastu da je nedavno napravio test za autizam, koji je bio negativan.

Rekao je, međutim, da su se pokazale „autistične crte“, uključujući i to da osjeća anksioznost kada napušta svoj siguran prostor – krevet. Robbie je također priznao da ga i dalje užasava odlazak na turneju. - Imam vrlo kompliciran odnos s turnejama i nastupima uživo. Ljudi kažu: ‘Oh, ideš na turneju? Mora da si baš uzbuđen.’ Zapravo, ne. Užasnut sam, razumiješ? Užasnut. Maskiram se kao olimpijac u tome – jer ono što uspijevam napraviti, na vlastitu štetu, jest da izgledam pun samopouzdanja, arogantno i nadmeno, radim grandiozne geste – što mi je pomoglo jer sam završio na posterima i ljudi i dalje kupuju ulaznice. Ali zapravo, osjećam potpuno suprotno cijelo vrijeme - ispričao je glazbenik.

Zvijezdi nekada popularne grupe Take That tri je puta dijagnosticiran ADHD. - Prvi put je bilo oko 2006., kada sam vidio te stvari, ADHD, na internetu. Pomislio sam: ‘Sve te stvari sam ja.’ Wow. A onda sam čuo da možeš dobiti lijek koji djeluje pomalo kao amfetamin. Odem kod doktora i kažem: ‘Već znam da sam sve to. Već znam.’ I on mi je dao lijek. Osjetio sam olakšanje jer sam dobio službenu dijagnozu, ali još više jer sam dobio 200 tableta i pomislio da će me tablete popraviti – jer uvijek tražiš lijek.

Uvijek tražiš lijek za bolest u svojoj glavi. Tako da sam brzo prešao s gutanja tableta na njihovo drobljenje i ušmrkavanje! - ispričao je glazbenik koji je otvoreno o svojoj ovisnosti progovorio i u dokumentarcu na Netflixu.