Legendarni glazbenik privukao pažnju, prošetao je u društvu 45 godina mlađe djevojke: "U početku sam se sramila"

Jimmy Page (77), osnivač i gitarist legendarnog bena Led Zeppelin prošetao je crvenim tepihom povodom premijere filma "Becoming Led Zeppelin" na filmskom festivalu u Veneciji u društvu 45 godina mlađe djevojke Scarlett Sabet.

Crvenim tepihom prošetali su držeći se za ruke, a iako su privukli pažnju okupljenih, njih dvoje su samo gledali jedno drugo te izmijenili nekoliko dodira i zagrljaja.

Pažnju je privukla i haljina u stilu spavaćice koju je Scarlett odabrala za crveni tepih, a koja je naglasila njezinu figuru i porculanski ten dok je Jimmy odabrao klasično crno odijelo i bijelu košulju.

Foto: EXPA/PIXSELL

Podsjetimo, par se upoznao 2014.godine u jednoj knjižari u Londonu gdje je ona čitala svoju poeziju, a glazbenik ju je osvojio na prvu kada joj je rekao da "njezine pjesme režu poput noža". Od početka veze pažnju privlače zbog velike razlike u godinama, a iako je među njima odmah zaiskrilo Scarlett je priznala da joj je bilo neugodno zbog medijskih natpisa.

-Sve je to zanimljivo jer na papiru izgleda kao velika razlika u godinama, no sve se promijeni kada stane ispred mene. Vjerojatno će se mnogi složiti da sam učinila neobičan izbor kada su dečki u pitanju. U početku mi je bilo neugodno i, iskreno, sramila sam se svega- priznala je Scarlett za Daily Mail.

