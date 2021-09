Tri puta se pokušao upisati na glumu, a profesori su rekli da to "huligansko lice" neće uspjeti

-Bio je vrlo slab u posljednje vrijeme. Otišao je u miru- rekao je njegov odvjetnik Michel Godest za agenciju France Presse.

Zvijezda francuske kinematografije, glumac Jean- Paul Belmondo preminuo je u 89. godini. Od "New wave" do komercijalnih filmova, Bébel- kako je prozvala francuska publika bio je jedna od najvećih glumačkih zvijezda svoje domovine sve do 1990-tih, a najzapamćeniji je po ulozi u filmu "Breathless".

Bio je veličanstven, drzak, usamljen, nježan jednostavno poseban, jedan od najvećih, a preminuo je u svojem domu u Parizu.

Belmondova karijera trajala je više od 50 godina, a bio je jedan od prvih glumaca koji nije bio tipičan ljepotan kakvog je publika navikla gledati u filmovima. Iza sebe ima preko 80 filmova, a surađivao je s najvećim francuskim redateljima, od Francoisa Truffauta do Claudea Leloucha. Osim filmova izdao je i knjige u kojima je prepričao anegdote iz svoje bogate karijere.

Foto: Alain Rolland/Bestimage/PIXSELL Jean-Paul Belmondo reçoit un Gant d'Or d'Honneur lors de la cérémonie des Gants d'Or à Bruxelles Jean-Paul Belmondo reçoit un Gant d'Or d'Honneur lors de la cérémonie des Gants d'Or à Bruxelles le 18 octobre 2019. De nombreux champions sont venu honorer l'acteur. Jean-Paul Belmondo reste souriant malgré une blessure à la jambe droite qui est plâtrée. French actor Jean-Paul Belmondo honoured at the Belgian Golden Gloves ceremony in Brussels. Belgium, Brussels, 18 october 2019 ALAIN ROLLAND/ IMAGEBUZZ/ BESTIMAGE /PIXSELL

U djelu "Tisuću života bolje je od jednog" ispričao je i o svojem susretu s francusko-švicarskim redateljem Jean-Lucom Godardom koji je "zapečatio" njegovu sudbinu. "Dođite u moju hotelsku sobu, snimat ćemo i dat ću vam 50.000 franaka", rekao je Godard Belmondu, susrevši ga na ulici. Glumac se pribojavao sumnjiva prijedloga čovjeka koji je vječno nosio sunčane naočale. Na kraju je dobio ulogu mladića u manifestnom djelu novog vala "Do posljednjeg daha" koja ga je proslavila. Nakon tog uspjeha, "drugi su mene tražili", ispričao je 2016. godine Belmondo koji se istaknuo u filmovima svih žanrova, od noira, trailera do komedija.

Jean- Paul Belmondo rođen je 9. travnja 1933. godine u predgrađu Pariza, a otac mu je bio poznati kipar Paul Belmondo. Iako je pohađao nekoliko privatnih škola, učenje nikada nije bilo njegov prvi izbor, ali je oduvijek pokazivao interes za sport, pa je u razdoblju od 1949. do 1950. godine čak i nastupio u tri boksačka meča, a sve ih je dobio nokautom, no od te karijere je ubrzo odustao. Dvije godine kasnije, 1952. iz trećeg pokušaja je napokon upao na Nacionalnu akademiju za dramske umjetnosti od koje je odustao nakon četiri godine nakon loših kritika za jednu od njegovih uloga od strane žirija na konzervatoriju, a zauvijek je ostala zapamćena i izjava jednog od njegovih profesora koji je rekao da ima "huligansko lice" te da nikada neće uspjeti.

Nakon uloge u legendarnom filmu "Breathless" ( "Do posljednjeg daha") koji je obilježio početak "novog vala" prebacio se u komercijalne filmove, a ubrzo je postao velika akcijska zvijezda. Prelazak u mainstream mnogi su mu zamjerali, smatrajući da "uludo trati svoj talent" no glumca je na prozivke imao spreman odgovor.

- Kada glumac postane uspješan, ljudi se okrenu od njega, kažu da je izabrao lakši put, da se više ne želi truditi ni preuzimati rizik u karijeri, no da lako napuniti kina tada bi svijet bio u mnogo boljem stanju nego što jest. Ne mislim da bih tako dugo postao sceni da sam snimao bilo kakvo smeće, ljudi nisu toliko glupi- rekao je legendarni glumac koji je sa svojim suparnikom i kolegom Alainom Delonom bio među ključnim figurama europskog filma.

