Možete li pogoditi koja naša pjevačica je na ovoj slici: 'Nadam se da ćete vi biti boljeg raspoloženja'

Mlada domaća pjevačica i naša ovogodišnja predstavnica na Eurosongu Albina Grčić (22) na svojem je Instagram Storyju podijelila kako je izgledala na njezin prvi dan u školi. Objavila je fotografiju na kojoj pozira sa školskom torbom, a vidi se da nije baš presretna. "Moj prvi dan škole. Nadam se da ćete vi biti boljeg raspoloženja", napisala je uz fotografiju te dodala emotikon koji označava neugodu i smijeh u isto vrijeme. Pjevačica je pokazala kako je izgledala njezina školska torba, a radilo se o ljubičasto-rozoj torbi s likom popularne lutke Barbie. Albina je prvi dan škole nosila bijelu haljinicu i rozi kaputić.

Podsjetimo, Grčić je nedavno pokazala i kako je izgledala u djetinjstvu. Fotografija na kojoj pozira uz more u svijetlo plavoj jakni s ruksakom na leđima snimljena je uz more, a ona je naglasila da je posebno sentimentalna jer je u izolaciji. "Preslatka", poručili su joj pratitelji. "Ajme najslađa", još je jedan od komentara. "Vratila si me u moje djetinjstvo", rekli su joj pratitelji.

VIDEO Dean Dvornik iskreno o životu u Americi i poslu: "Nije me sramota zbog onog što radim"