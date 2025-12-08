Legendarna TV zvijezda otkrila svoj plan za sprovod: ‘Lijesovi i sve te stvari, ma nema šanse!‘

Američka poduzetnica i kulinarska ikona Martha Stewart podijelila je svoje nekonvencionalne planove za kraj života. Gostujući u podcastu Shawn Killinger "50+ & Unfiltered", Stewart je otkrila da želi biti kompostirana nakon smrti. "Oh, bit ću kompostirana. Kad jedan od mojih konja ugine, iskopamo ogromnu, duboku rupu na jednom od polja. Imamo groblje za kućne ljubimce. Konj se zamota u čistu bijelu lanenu plahtu i vrlo pažljivo spusti u taj veliki, lijepi grob. I ja želim ići tamo", izjavila je sasvim otvoreno.

Stewart, kako prenosi Fox News, posjeduje imanje od oko 60,7 hektara u Katonahu, New York, koje joj služi kao primarna rezidencija i dom za domaće životinje i konje. Iako ju je Killinger upitala o legalnosti njezina plana, dobitnica Emmyja nije pokazivala interes za pravne detalje.

"To nikome neće naškoditi, to je moje vlasništvo", rekla je Stewart, jasno poručivši da tradicionalni ukop za nju ne dolazi u obzir. "Ovi lijesovi i sve te stvari, ma nema šanse", dodala je. Proces koji Stewart planira proći nakon smrti naziva se teramacija. Prema Return Homeu, tvrtki koja nudi teramaciju, to je "proces pretvaranja ljudskih posmrtnih ostataka u hranjivo bogato tlo kroz kontroliranu prirodnu razgradnju, nudeći ekološki prihvatljivu alternativu tradicionalnom ukopu i kremiranju".

U drugom dijelu podcasta, Stewart je otkrila da nikada nije imala plastičnu operaciju, iako tu mogućnost nije u potpunosti isključila. "Nastojim izbjegavati kirurške zahvate; to me ne privlači", izjavila je. "Moja je teorija da se uz predanu brigu o sebi i pridržavanje strogih, ali ne i životno opasnih disciplina, može izgledati, osjećati se i biti dobro tijekom cijelog života. S 84 godine, ulažem značajan trud da bih izgledala dobro", zaključila je.