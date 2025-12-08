Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 217
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
PODIJELILA DETALJE

Legendarna TV zvijezda otkrila svoj plan za sprovod: ‘Lijesovi i sve te stvari, ma nema šanse!‘

Foto: Profimedia
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
08.12.2025.
u 22:00

Gostujući u podcastu Shawn Killinger "50+ & Unfiltered", Stewart je otkrila da želi biti kompostirana nakon smrti

Američka poduzetnica i kulinarska ikona Martha Stewart podijelila je svoje nekonvencionalne planove za kraj života. Gostujući u podcastu Shawn Killinger "50+ & Unfiltered", Stewart je otkrila da želi biti kompostirana nakon smrti. "Oh, bit ću kompostirana. Kad jedan od mojih konja ugine, iskopamo ogromnu, duboku rupu na jednom od polja. Imamo groblje za kućne ljubimce. Konj se zamota u čistu bijelu lanenu plahtu i vrlo pažljivo spusti u taj veliki, lijepi grob. I ja želim ići tamo", izjavila je sasvim otvoreno.

Stewart, kako prenosi Fox News, posjeduje imanje od oko 60,7 hektara u Katonahu, New York, koje joj služi kao primarna rezidencija i dom za domaće životinje i konje. Iako ju je Killinger upitala o legalnosti njezina plana, dobitnica Emmyja nije pokazivala interes za pravne detalje.

"To nikome neće naškoditi, to je moje vlasništvo", rekla je Stewart, jasno poručivši da tradicionalni ukop za nju ne dolazi u obzir. "Ovi lijesovi i sve te stvari, ma nema šanse", dodala je. Proces koji Stewart planira proći nakon smrti naziva se teramacija. Prema Return Homeu, tvrtki koja nudi teramaciju, to je "proces pretvaranja ljudskih posmrtnih ostataka u hranjivo bogato tlo kroz kontroliranu prirodnu razgradnju, nudeći ekološki prihvatljivu alternativu tradicionalnom ukopu i kremiranju".

FOTO Evo kako se mijenjala Tajči: Preselila se u Ameriku, a prije osam godina ostala je bez supruga
1/24

U drugom dijelu podcasta, Stewart je otkrila da nikada nije imala plastičnu operaciju, iako tu mogućnost nije u potpunosti isključila. "Nastojim izbjegavati kirurške zahvate; to me ne privlači", izjavila je. "Moja je teorija da se uz predanu brigu o sebi i pridržavanje strogih, ali ne i životno opasnih disciplina, može izgledati, osjećati se i biti dobro tijekom cijelog života. S 84 godine, ulažem značajan trud da bih izgledala dobro", zaključila je.
Ključne riječi
Amerika tv zvijezda TV sprovod smrt Martha Stewart showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

David Byrne
Video sadržaj
U PULSKU ARENU

Legendarni američki kantautor ponovno dolazi u Hrvatsku, u sklopu turneje 'Who Is The Sky?'

Ovo će ukupno biti četvrto gostovanje Byrnea u Hrvatskoj, ako uz tri solo nastupa, uključimo i ono sa Talking Headsima iz 1982. godine. Prošli mjesec sa albuma 'Who is the sky?' objavljen je novi singl "T Shirt". Pjesma, koju je koproducirao Byrneov dugogodišnji prijatelj i suradnik Brian Eno, klasični je elektro-pop komad obavijen lagano humorističnim, ali uvijek iskrenim političkim komentarom.

Učitaj još

Kupnja