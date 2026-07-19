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proslavila 70. rođendan

Legendarna manekenka prkosi pravilima: U teretanu nikad nije kročila, a evo čega se ne planira odreći

Foto: Profimedia
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VL
Autor
Vecernji.hr
19.07.2026.
u 06:00

Rođendan je Hall proslavila u svom domu u Henleyju u Engleskoj, gdje je okupila čak 200 prijatelja i članova obitelji. Za dobro raspoloženje pobrinuo se i imitator Elvisa Presleyja, a Hall je još jednom pokazala da godine za nju nisu razlog za odricanje od životnih užitaka

Američka manekenka i glumica Jerry Hall početkom srpnja proslavila je 70. rođendan, a nekadašnja modna ikona, koja je desetljećima dominirala svjetskim modnim pistama i naslovnicama časopisa, i danas plijeni pozornost svojim izgledom te i sama kaže kako se uopće ne osjeća kao sedamdesetogodišnjakinja, piše Daily Mail. 

Rođendan je Hall proslavila u svom domu u Henleyju u Engleskoj, gdje je okupila čak 200 prijatelja i članova obitelji. Za dobro raspoloženje pobrinuo se i imitator Elvisa Presleyja, a Hall je još jednom pokazala da godine za nju nisu razlog za odricanje od životnih užitaka.

Baka troje unučadi i danas radi te snima modne editorijale i otvoreno govori o starenju. Za razliku od mnogih slavnih žena koje mladolik izgled održavaju estetskim zahvatima, Hall nikada nije skrivala da botoks i fileri nisu njezin izbor. "Što nije u redu s borama? Imam ih puno i uopće mi ne smetaju. Imam 70 godina i normalno je da imam bore. Ne želim izgledati čudno niti plašiti svoje unuke", poručila je te dodala da kada je kozmetika u pitanju koristi samo prirodne proizvode. "Nikada ne kupujem ništa na kojem piše 'anti-ageing' jer mislim da je to uvredljivo", ističe.

Foto: Profimedia

Godinama njeguje i svoju prepoznatljivu dugu plavu kosu, a smatra kako žene ne bi trebale mijenjati izgled samo zato što stare. "Uvijek postoji ideja da žena, kada ostari, mora ošišati kosu i nositi kratku sijedu frizuru. Meni je to grozan izgled. Bez obzira na to što pišu časopisi, mislim da se trebamo izboriti za pravo da starimo i pritom izgledamo dobro",kaže manekenka i glumica kja reovono posjećuje liječnije te već tri tri desetljeća njeguje holistički pristup zdravlju. Veliki je pobornik ajurvede, tradicionalnog sustava liječenja koji naglasak stavlja na ravnotežu tijela, uma i duha. Dvaput godišnje odlazi svom ajurvedskom liječniku koji joj, kaže, provjerava puls, preporučuje ljekovito bilje i savjetuje koje namirnice treba uvrstiti u prehranu, a koje izbjegavati.

Za razliku od brojnih kolegica, priznaje kako u teretanu nikada nije kročila. Kondiciju održava puno jednostavnije – šetnjama, jogom i radom u vrtu svog doma, gdje tijekom ljeta provodi najviše vremena. Iako vodi računa o prehrani, Hall bez ustručavanja priznaje da ima i svoje poroke. "Volim popiti vino uz ručak i vino uz večeru. Ako imam društvo, vina uvijek mora biti."

Osim što svakodnevno popije čašu roséa, priznala je i da puši deset cigareta dnevno. S godinama je ipak znatno promijenila prehrambene navike. Prisjetila se kako je kao 16-godišnja manekenka gotovo svako jutro odlazila u pariške pekarnice po svježi kroasan te obožavala kruh i čokoladni mousse. Danas su deserti i rafinirani šećer stvar prošlosti. Najčešće jede tri obroka dnevno, a na njezinu jelovniku prevladavaju organsko voće i povrće, jaja ili zobena kaša, juhe i salate, dok za večeru bira ribu, piletinu, meso ili razna variva.

Kad je riječ o modi, Jerry ne pristaje na stereotipe o tome kako bi žena njezinih godina trebala izgledati. "Zabavno je odijevati se onako kako pristaje vašoj figuri. Imala sam sreću da sam je zadržala i zato mislim da bih trebala moći nositi što god poželim." Posebno je nervira uvriježeno mišljenje da starije žene trebaju nositi bezličnu odjeću i odreći se glamura.

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Ključne riječi
Jerry Hall showbiz

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