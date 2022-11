Legendarna manekenka (78) obrušila se na kozmetičke kuće i opsesiju mladolikim izgledom

Američka manekenka i glumica Lauren Hutton (78) nedavno je pokazala je da su godine samo broj novom naslovnicom za Harper's Bazara na kojoj je pozirala u toplesu. Sada je otkrila da je pronašla ljepotu u starenju, a objasnila je i zašto se ljuti na opsesiju mladolikim izgledom koji promoviraju kozmetičke kuće.

Lauren se zalaže za dostojanstveno starenje te je otvoreno prihvatila svoje godine koje ponosno pokazuje. Izgradila je zavidnu manekensku karijeru, a ostala je upisana u modnim knjigama nakon što je 1973. godine potpisala ugovor s Revlonom koji je u to vrijeme bio najveći ugovor u povijesti koji je jedna manekenka potpisala. Osim manekenstva, okušala se i na velikom platnu, a najzapamćenija je ostala njezina uloga u filmu ''Američki žigolo'' iz 1980. godine.

Hutton je nedavno potpisala novi ugovor s kozmetičkim brendom Strivectin, a glavni razlog bio je što joj se svidjela politika kompanije. Kako kaže, važno je prihvatiti godine i starenje te osvijestiti javnost da je starenje privilegija i sreća.

Foto: Graylock/PRESS ASSOCIATION Lauren Hutton attending the '2012 Glamour Women of the Year Awards', held at Carnegie Hall in New York on November 12, 2012. Photo: Press Association/PIXSELL -Ako budemo imali sreće, svi ćemo ostarjeti- našalila se Hutton pa dodala:

-Mislim da je vrijeme da shvatimo da je anti-aging staromodan pojam. Mnogo je istraživanja koja pokazuju da naši stavovi imaju veze s tim kako starimo. Umjesto da se brinemo zbog svake bore, svi bismo se trebali usredotočiti na brigu o koži i sebi, a industrija može pomoći otvoriti tu temu za budućnost-zaključila je Lauren.

U razgovoru za Harper's Bazar, Hutton je je progovorila i o njezi kože, karijeri i starenju, a fotografije iz magazina koje su objavljene i na službenom Instagram profilu Harper's Bazara oduševile su brojne obožavatelje.

-Ne trošim puno vremena na brigu o koži. Obično sam u žurbi da legnem u krevet, vodim ljubav ili čitam", rekla je i dodala da trenutno čita knjigu Savage Beauty: The Life of Edna St. Vincent Millay. Jedini ritual kojeg se držim je pranje lica sapunom i vodom.

-Užasno je. Potom stavim malo ulja s retinolom, koje stvarno čini čuda na mojoj koži. Imam i biljku aloe vere, kojoj razrežem lišće i nanesem ga na lice i dekolte- ispričala je manekenka.

Inače, Lauren se manekenstvom počela baviti 1960-tih nakon što se preselila u New York, no o modnoj industriji tada gotovo ništa nije znala.

-Radila sam za Dior za 50 dolara tjedno. Skakala sam uokolo i naporno radila. Modeling je kao sviranje violine: Morate vježbati svaki dan- dodala je Hutton te se osvrnula na estetske zahvate koji su postali sve popularniji u modnoj industriji.

-Tanka je linija kada je riječ o estetskim zahvatima. Neke ljude koje sam davno upoznala danas teško prepoznajem. Njihova lica izgledaju potpuno drugačije- zaključila je Lauren.

