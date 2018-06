Legenda Monty Pythona oduševila Vatroslav Lisinski

Visoki stol i visoki stolac s čašom vode na pozornici dvorane Vatroslav Lisinski, te, dakako, visoki i veliki John Cleese, bilo je sve što je potrebno u petak navečer da izazove ovacije rasprodane dvorane. Legenda televizijskih serija "Leteći cirkus Montyja Pythona" i "The Fawlty Towers" , filmova "The Life of Brian" , "Holy Grail" , "Ribe zvana Vanda" i drugih televizijskih i filmskih ekskurzija, samo s mikrofonom i projekcijama na ekranu iza pozornice zadržao je pažnju publike kao ikona koja je s društvom iz Monty Pythona inspirirala mnoge.

Da nismo tu gdje jesmo, a jesmo, pomislili bi da je John Cleese svoj govorni program na aktualnoj stand up turneji "Posljednja prilika da me vidite prije nego umrem" napisao isključivo zbog nas. No, nije, pa se član Monty Pythona u Lisinskome u petak navečer, na svom prvom ukazanju domaćoj publici osjećao kao i svuda po svijetu - kao kod kuće. I to kao kod kuće koja će se svaki čas srušiti, u suzama od smijeha ili očaja, ako već i nije.

Brutalnom dozom humora, autoironije, duhovite političke nekorektnosti prema raznim nacijama, životinjama, političarima, običajima i uvriježenim pravilima. Današnja ridikulozna situacija političkih i društvenih establishmenta samo mu je dodala ulje na vatru suptilnih i otrovnih, dubinskih i pronicljivih zapažanja. Briljantan govornik, sjajan glumac i satiričar, ingeniozni komentator koji je tijekom dekada odgojio generacije političkih kolumnista, u sat i pedeset minuta "čiste" , ali "prljave" govorancije, digao je Lisinski na noge i izmamio suze radosnice, ili očaja, kako kome.

Jednako anarhičan i bez dlake na jeziku prema politici, crkvi, smrti - čemu je bio posvetio čitav zadnji segment predstave - sa 78 godina života, mirne je duše skresao i pljunuo istinu u oči mnogim društvenim predrasudama. Simultani prijevod nije bio potreban, Cleesea su svi vrlo dobro razumjeli. "Popravni" na dodatnom terminu u nedjelju navečer nameće se kao obaveza svima koji nisu uspjeli ući u petak.