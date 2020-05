Lana objavila novu zavodljivu fotku, pratitelji ju odmah napali: 'Jeftino i ružno, udebljala si se'

Pjevačica Lana Jurčević objavila je fotku u tajicama na vezanje koje više otkrivaju nego skrivaju. Outfit je upotpunila crnom bluzom i gležnjačama, ali i mainijaturnim naočalama koji su prošle sezone bile apsolutni modni hit.

Zgodna Lana fotku je iskoristila kako bi promovirala svoju najnoviju pjesmu, a uz objavu je kratko napisala: "Šunkica".

Pratitelji su je nagradili velikim brojem lajkova i pozitivnih komentara.

"Dobit ću infarkt", "Prekrasna", "Niti prava Kim ne izgleda bolje" samo su neki od komplimenata koje je dobila

Foto: Instagram

No, nekima se ova njezina kombinacija nije svidjela.

- Što si to navukla na sebe izgledaš kao strašilo komentirao je jedan pratitelj.

- Loš ukus - napisao je drugi, dok je traći bio malo okrutniji: - Ajme što si se razdebljala - napisao je, dok se idućem pratitelju Lanin odabir odjeće nikako nije svidio: - Jeftino i ružno - napisao je.

Podsjetimo, Lana je nedavno pratiteljima na Facebooku otkrila kako se jako brine za baku koja se nalazi u domu za starije, i koju ne može vidjeti, ali ni čuti. - Meni je jedna baka u domu. To općenito mi je bolna točka, ali postoje razlozi za to, da ne ulazim u detalje, osim da ne može iz kreveta. Nego… užasno mi je da joj se ne možemo ni na koji način obratiti, nazvati, mahnuti joj. Ništa. Em su zatvorili dom (što je ok zbog sigurnosti), em ih je tresao potres, još tjednima nakon ona dva najjača kao i nas ostale (ali samo mogu zamisliti stanje straha kad si sam i zakucan za krevet) - napisala je Lana i dodala kako joj nije lako.

- Svaki razgovor joj puno znači da joj mozak radi bar malo i tog nema. Mobitel nije opcija, pogubila bi ga među plahtama i ne bi znala baratati s njim. Ne možeš ti njima starima više ni objasniti što se točno događa, pitanje je dal’ uopće kapiraju… ali znam i sigurna sam da se osjeća napušteno i samo. I da joj ništa nije jasno. Pa ako netko zna, do kad će ovo sve trajati? Ne gledam vijesti, ne čitam portale, ne znam ništa… Kad me netko pita, šta će biti prvo kad izađemo iz karantene, to je moj odgovor. Idem k njoj! Je*ote takva starost, doslovno nepomično čekati da ti odzvoni, pf… kako je to tužno. Za pop**dit”, dodala je pjevačica koju su pratitelji pokušali utješiti.

- Jesi li možda probala pitati osoblje doma da vam pomogne, da joj oni na dnevnoj bazi donesu mobitel da možete nekakav video call napraviti? Ako imaju srca, pomoći će - napisao joj je jedan prijatelj.