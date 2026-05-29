FOTO Brojni poznati došli na otvaranje novog salona namještaja, evo kako je bilo
U svečanom ozračju i uz prisustvo brojnih uzvanika iz svijeta kulture, medija, glazbe, dizajna i poduzetništva, jučer je u zagrebačkom Family Mallu svečano otvoren novi salon FABRIQA – novi identitet i evolucija uspješne hrvatske dizajnerske priče koja je posljednje dvije godine bila poznata pod imenom IL LEOR.
Događaj je okupio više od stotinu gostiju koji su među prvima imali priliku upoznati novi vizualni identitet brenda, razgledati izložene kolekcije namještaja te nazdraviti početku novog poglavlja koje nastavlja graditi na temeljima dosadašnjeg uspjeha. Program otvorenja vodila je poznata televizijska voditeljica Uršula Tolj, dok je glazbeni dio večeri svojim dojmljivim nastupom i prepoznatljivim glasom obogatila pjevačica Lea Mijatović, koja je tijekom večeri oduševila sve prisutne.
„Nijedan uspjeh ne dolazi preko noći. Velike stvari nastaju kroz ustrajnost, vjeru u ono što radite, spremnost na učenje i prihvaćanje izazova. Posljednje dvije godine bile su ispunjene radom, odricanjem, pogreškama iz kojih smo učili i iskustvima koja su nas oblikovala. Danas s ponosom možemo reći da namještaj koji smo stvarali krasi brojne domove, kuće, apartmane, poslovne prostore i interijere diljem Hrvatske“, istaknuo je Oreški.
Govoreći o dosadašnjem razvoju brenda, prisjetio se važnih projekata i suradnji koje su obilježile rast tvrtke, među kojima se posebno ističu nastupi na sajmu Ambienta te suradnja s Galerijom Klovićevi dvori.
„Bili su to važni trenuci koji su potvrdili da smo na dobrom putu. Posebno smo ponosni na suradnju s Klovićevim dvorima gdje je naš namještaj predstavljen kao spoj dizajna, funkcionalnosti i umjetničkog izraza. Izloženi komadi i danas se mogu vidjeti u prostoru Klovićevih dvora gdje ostaju trajno postavljeni kao dio te suradnje“, rekao je Oreški.
Transformacija u FABRIQU ne predstavlja odmak od dosadašnje priče, već njezino prirodno sazrijevanje i razvoj. Novi naziv i vizualni identitet simboliziraju ambiciozniju fazu poslovanja, snažnije pozicioniranje na tržištu te još veći fokus na dizajn, kvalitetu, inovativnost i cjelovita interijerska rješenja.
FABRIQA svojim klijentima nudi pažljivo osmišljene kolekcije namještaja vlastite proizvodnje, ali i ekskluzivna white label rješenja koja za brend izrađuju odabrani hrvatski i regionalni proizvođači. Takav model omogućuje spajanje vrhunskog dizajna, provjerene kvalitete izrade i fleksibilnosti potrebne za opremanje privatnih i poslovnih prostora različitih namjena, uz istovremenu podršku domaćoj i regionalnoj proizvodnji.
Novi salon FABRIQA u Family Mallu zamišljen je kao mjesto susreta dizajna, funkcionalnosti i inspiracije. Riječ je o showroomu koji na jednom mjestu predstavlja kolekcije namještaja vlastite proizvodnje te pažljivo odabrana white label rješenja hrvatskih i regionalnih proizvođača, omogućujući posjetiteljima cjelovito iskustvo suvremenog uređenja interijera.
„FABRIQA nastavlja graditi istu viziju koju je od prvoga dana imao IL LEOR – stvarati namještaj koji nije samo funkcionalan predmet, već dio životnog prostora, identiteta i svakodnevnog iskustva. Zadržali smo istu energiju, strast i vrijednosti, ali smo ih pretočili u suvremeniji i snažniji brend spreman za nove iskorake, nova tržišta i još snažnije povezivanje dizajna, proizvodnje i umjetnosti življenja“, poručio je Oreški.
Dodao je kako FABRIQA za njega nikada nije bila samo poslovni projekt. „Ovo nije samo biznis. FABRIQA je umjetnost življenja. Nastala je iz ljubavi prema stvaranju prostora koji inspiriraju ljude, okupljaju obitelji i stvaraju uspomene. Upravo zato ova priča postoji zbog ljudi i za ljude.“
„Ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez svih ljudi koji su vjerovali u ovu ideju od samog početka. Hvala našim partnerima, pokroviteljima, kupcima i medijima koji su pomogli da se za ovu viziju čuje. Hvala svima koji su nesebično ulagali svoje vrijeme, znanje i energiju kako bi ovaj projekt zaživio i rastao. Ovo je zajednički uspjeh svih koji su vjerovali da se kvalitetom, radom i predanošću može izgraditi nešto vrijedno i dugotrajno.“
Otvorenje su svojim dolaskom podržala i brojna poznata imena hrvatske javne scene među kojima su Lea Mijatović, Uršula Tolj, Kristijan Rahimovski, Miro Čabraja, Bojan Jambrošić, Iva Ajduković, Max Hodžić, Irma Dragičević, Zoran Aragović i Manuela Švorcan, kao i brojni predstavnici poslovne zajednice, arhitekti, dizajneri interijera, partneri i prijatelji brenda.
Otvorenjem novog salona FABRIQA simbolično je zaključeno jedno uspješno poglavlje i otvoreno novo, ambicioznije razdoblje razvoja. Ono što je prije dvije godine započelo kao IL LEOR danas prerasta u prepoznatljiv hrvatski brend s jasnom vizijom, snažnim identitetom i željom da nastavi stvarati prostore koji inspiriraju, povezuju ljude i potvrđuju da domaći dizajn može stajati uz bok najboljim europskim standardima.
FABRIQA danas nastavlja graditi most između dizajna, proizvodnje, kulture i umjetnosti, stvarajući proizvode koji nadilaze svoju osnovnu funkciju i postaju dio svakodnevnog života. Upravo zato suradnje poput one s Klovićevim dvorima, prisutnost na najvažnijim domaćim sajmovima te kontinuirano ulaganje u razvoj proizvoda predstavljaju tek početak dugoročne vizije brenda.
FABRIQA nije nastala kako bi prodavala namještaj. Nastala je kako bi stvarala prostore s karakterom, poticala kulturu življenja i dokazala da hrvatski dizajn i proizvodnja mogu stvarati proizvode koji su istovremeno estetski relevantni, funkcionalni i dugotrajni.