FOTO Naša glazbenica objavila fotku s prezgodnom sestrom! Ne znamo koja je ljepša, wow

Korčulanska glazbenica sa splitskom adresom Domenica Žuvela na Instagramu je podijelila rijetku fotografiju sa svojom atraktivnom sestrom Lindom. Sestre su pozirale u jednom popularnom splitskom kafiću na Zenti, a fotografija je odmah privukla pažnju pratitelja. Mnogi su primijetili koliko Domenica i Linda nalikuju jedna drugoj. Inače, Linda se bavi profesionalnim šminkanjem i kozmetikom, a sestra Domenica joj je najveća podrška. Sestre imaju i brata Luku. Podsjetimo, u siječnju smo pisali kako će Domenica, koju od milja zovu Dome, prethodnu godinu pamtiti po pjesmi "Stracciatella", no prije toga pažnju javnosti privukla su i šuškanja o mogućoj udaji. Naime, pjevačica je povodom tada nove pjesme objavila fotografiju na društvenim mrežama i izazvala lavinu oduševljenja, čestitki i znatiželjnih komentara svojih obožavatelja. Na fotografiji je Domenica pozirala nasmijana, odjevena u bijelo, s čašom pića u ruci, a pažnju je posebno privukao detalj s natpisom "Mladenka". Uz to je pozirala i pokraj torte na kojoj je pisalo "Wifey", zbog čega su mnogi zaključili da se sprema za vjenčanje. "I sad si moje crno, a ja sam tvoja bijela", napisala je tada pjevačica uz objavu, ispod koje su se odmah počele nizati čestitke.

Nekoliko dana poslije otkrila je da je riječ o njezinoj novoj pjesmi, no nakon toga ipak se osvrnula i na pitanje vjenčanja. "Nisam nikad bila tip koji se želi prilagođavati okolini i smatrati da je sve što je okolini normalno nužno normalno i meni. Općenito mislim da se ne želim ni s kim uspoređivati, osobito kada je riječ o obiteljskom životu i važnim životnim odlukama. Kod mene je sve više ‘go with the flow’. Ako bude, bude, ako ne bude, sve je dobro. Sve će biti onako kako treba biti", rekla je Domenica. Inače, koliko je poznato, Domenica je dugo skrivala da je u vezi. Tek 2022. godine otkriveno je da ljubi odvjetnika Ivana Bačića s Korčule. Par je već godinama zajedno, no svoj ljubavni život nastoje držati podalje od očiju javnosti.

Da Domenica ima dečka, javnost je doznala tijekom showa "Ples sa zvijezdama", u kojem se natjecala. "Ja sam žena od riječi pa ću reći da imam dečka", rekla je tada. Časopis Story potom je ekskluzivno otkrio njegov identitet, a potvrdila ga je i sama Domenica. "Mi smo već jako dugo u vezi. Oboje smo s otoka. Nisam htjela da budemo previše u medijima jer on nije javna osoba i to nam je bio početni dogovor, da ne moramo dijeliti teret javnog života. Uspjela sam prvih pet godina, koliko sam već na estradi, a pokušala bih i dalje biti što tiša o tome", rekla je jednom prilikom te otkrila da se ona i Ivan poznaju cijeli život.