ŠARM PARIZA

Kontesa zatvara sezonu uz cabaret 'Esprit de Paris' by Miro Ungar

29.05.2026.
u 11:56

Kroz atraktivne glazbene i plesne točke gledatelji će proputovati najpoznatijim pariškim četvrtima i znamenitostima, od Montmartrea i Pigallea do Champs-Élyséesa i Moulin Rougea

Klub Kazališta Komedija - Kontesa u četvrtak, 12.6.2026., zatvara još jednu uspješnu sezonu izvedbom cabaret predstave „Esprit de Paris“, jednog od najdugovječnijih programa na pozornici Kontese. Predstava, koja već godinama oduševljava publiku i redovito puni gledalište, posljednji će put ove sezone okupiti ljubitelje glazbe, plesa i pariškog šarma prije ljetne stanke. Riječ je o projektu koji je postao prepoznatljiv dio programa Kazališta Komedija i Kluba Kontesa, a kroz spoj glazbe, plesa, humora i cabaretske atmosfere publici donosi dašak Pariza u samo središte Zagreba. Na pozornici nastupaju Maja Bajamić, Katarina Vukadin i Marina Žužić, plesni ansambl Kontesice, Sanja Šerifović, Paula Ribić te Goran Vugrinec, predvođeni Mirom Ungarom koji potpisuje režiju predstave.

Kroz atraktivne glazbene i plesne točke gledatelji će proputovati najpoznatijim pariškim četvrtima i znamenitostima, od Montmartrea i Pigallea do Champs-Élyséesa i Moulin Rougea, doživljavajući duh grada svjetlosti na jedinstven i zabavan način. Zatvaranje sezone uz „Esprit de Paris“ ujedno je prilika za zahvalu vjernoj publici koja je tijekom cijele godine pratila programe Kluba Kazališta Komedija Kontesa te potvrdila njegovu važnu ulogu na kulturnoj sceni Zagreba.
