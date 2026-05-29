FOTO Bivša Miss Hrvatske pokazala samozatajnu sestru, svi su primijetili ovaj detalj
Bivša Miss Universe Hrvatske, Laura Gnjatović, rijetko dijeli trenutne iz privatnog života, no sada je iskoristila nedavni izbor za novu Miss Universe Hrvatske kako bi zabilježila i objavila trenutak s jednom za nju vrlo važnom osobom.
Riječ je o njezinoj sestri Ivoni, s kojom je pozirala za selfi na izboru, a svi su primijetili ogromnu sličnost između sestara. O Ivoni se malo toga zna, osim da posjeduje Instagram profil koji je zatvoren za javnost.
Inače, Laura je na nedavnom izboru svoju krunu predala novoj vlasnici Antei Mršić. U nastavku pogledajte kako je izgledao put Laure Gnjatović do Svjetskog izbora za Miss u Tajlandu, kao i život nakon natjecanja.