Lana Jurčević o teškom periodu: 'Stvari više nisu iste, niti će biti. Ni ja nisam ista'

Pjevačica Lana Jurčević (38) u srpnju je na društvenim mrežama otkrila kako ona i njezin partner Filip Kratofil očekuju prinovu. Nedugo nakon toga Lana je na Instagramu napisala kako zbog zdravstvenih razloga mora otkazati svoje koncerte. Nakon toga javila se i iz bolnice te otkrila kako je tamo već neko vrijeme.

- 'Ovo je početak kraja' bila je rečenica doktora dok smo sjedili na odjelu hitne na kojoj sam završila tog nesretnog petka - započela je emotivnu objavu Lana.

- Znam kako zvuči… i nama su se ‘odsjekle noge’ u tom trenutku, ali ne bih htjela da ovo bude neka tužna priča, već priča u kojoj možemo birati put kojim ćemo ići: kako u neizvjesnosti, s ne tako optimističnim prognozama i u stvarima nad kojima nemamo kontrolu, ipak možemo pronaći onu neku nadu i svjetlo koju je dovoljno da ponekad vidiš samo TI. I tako ide dan po dan, sat po sat, minutu po minutu. I sve prepustiš Onom Gore. Neka ova priča bude posvećena svim ženama od kojih su me dijelili samo zidovi i pokoji bolnički krevet, svim onim ženama koje su tu bile i prije i bit će nakon mene, svim ženama koje prolaze toliko toga, a da o tome ne znamo ništa, da ih ne vidimo i ne čujemo nigdje jer, hej, o tome se ne priča. To se ne dijeli sa svijetom, to je toliko bolno i osjetljivo da to skrivaš samo za sebe i možda svoj najuži krug ljudi, ako i to... Te žene ne srećemo nasmijane na ulicama i oko sebe, ne gledamo njihove trudničke, savršene slike na društvenim mrežama… Neka ova priča bude posvećena svim lavicama koje se svaki dan bore za svoje bebe, na ovaj ili onaj način, za sve žene i parove koji se bore s tim da postanu roditelji… - napisala je Jurčević i dodala da je zbog ove situacije odlučila preispitati svoje prioritete.

VEZANI ČLANCI

Lana se sada ponovno javila te podijelila neke od poruka koje je dobila od drugih žena. Osim toga, ispričala je i kako se nada najboljem.

- Kad mi netko kaže: Zašto si objavila ove sve stvari, kad ne znaš ISHOD? Ja ga negdje u sebi osjećam, intuicija mi to govori, a na kraju, bit će kako bude… - napisala je i dodala kako joj je u zadnjih nekoliko dana "stiglo tisuće poruka od žena" te se zahvalila svima koji su s njome podijelili svoju intimu i pružili joj podršku. Objavila je i poruke podrške koje je dobivala, kao i ispovijesti žena koje su, kao i ona, prolazile kroz teške trenutke tijekom trudnoće.

- 'Sjedila’ sam danima po nekoliko sati u inboxu, svima koji su napisali svoje iskustvo ili priču, odgovarala sam im. To je najmanje što mogu sada napraviti. S obzirom na hrpu novog vremena koje sam dobila, možda ih više stavim na blog… i počnem pisati neke stvari koje možda nisu za sve ovdje, pa ni za Instagram… Činjenica je da stvari više nisu iste, niti će biti.. Ja nisam ista, moj život nije isti. Neke nove ceste i raskrižja se stvaraju. A neka zatvaraju - poručila je pjevačica.

- Prvih tjedana sam samo šutjela dok sam pokušavala shvatiti što se događa, a kako je vrijeme odmicalo, par puta kad sam ostala sama u sobi, morala sam pjevati da se ‘očistim’… postoje te neke pjesme koje baš jako volim i koje me rehabilitiraju. Nisam imala pojma da me netko čuje, ali kad sam dobila ovu prvu poruku, shvatim ispočetka koliko mi muzika znači. Nadam se da i vi mame imate nešto što volite i što vas smiruje ili ispunjava, kad zagusti - zaključila je pjevačica.

Podsjetimo, Lana je krajem srpnja otkrila da je trudna i to videom u kojem je pozitivan test na trudnoću pokazala i svom partneru. Glazbenica je potom podijelila i nekoliko snimaka s partnerom nastalih u trenutku kada mu je otkrila da će postati roditelji. Podijelila je i snimke na kojima se njih dvoje grle, a u opisu je dodala i emotikon dječje bočice. Dodala je i datum 16. ožujka 2023. godine, što je vjerojatno dan kada je videozapis nastao, odnosno kada je saznala da je trudna.

VIDEO Sergej Trifunović ponovno izvrijeđao splitske policajce: Zabranjen mu je ulazak u EU i još tri zemlje