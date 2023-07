Kylie Jenner tvrdi da nije išla na plastične operacije, pogledajte kako je izgledala na starim fotkama

Kylie Jenner (25) godinama je tema medija zbog svog izgleda. Puno se promijenila od početka snimanja showa 'Keeping up with the Kardashians' , ali mnogi ne vjeruju da je to samo zbog toga što je odrasla. Naime, iako je priznala samo da je išla na ubrizgavanje filera, brojni ljudi uvjereni su da je svoje lice uljepšala i plastičnim operacijama. Sada se odlučila o tome oglasiti.

"Jedna od najvećih zabluda o meni je da sam bila nesigurno dijete i da sam imala toliko operacija da sam promijenila cijelo lice. To je laž. Stavila sam samo filere. Ne želim da to bude dio moje priče" rekla je Kylie. No, njene fotke iz djetinjstva i tinejdžerskih godina dostupne su na internetu, a u usporedbi s novima - izgleda potpuno drukčije i mnogi su uvjereni da je na svom licu promijenila baš sve.

Foto: Profimedia

Najmlađa članica klana Kardashian – Jenner poslovno je i najuspješnija. Istina, da nije bilo reality showa “Keeping Up with the Kardashian’s" ne bi nikome zapela za oko, ali za razliku od mnogih koji su dobili priliku od roditelja i protratili je, ona je svoju pametno iskoristila te stvorila svoje malo carstvo. Mnogi su je upoznali kao klinku koja dosađuje svojim starijim i tada mnogo popularnijim sestrama, no kada je navršila 18 godina mnogima je postala sve zanimljivija.

Dogodilo se to prvenstveno zbog misterije njezinih usana. Jenner se na Instagramu proslavila metodom povećavanja usana. Kako ih je filerima počela puniti već mnogo prije, dugo je skrivala da to radi i djevojkama koje je prate na društvenim mrežama davala je savjete kako alternativnim metodama povećati usne. Uvjeravala je sve svoje obožavateljice prvo da crta usne veće no što doista jesu, a kasnije je promovirala spravu koja privremeno povećava usne. Nekoliko godina kasnije ipak je priznala da je zbog kompleksa koje je dobila zbog primjedbi druge djece u školi povećala usne filerima.

Foto: Profimedia

– Zaista sam željela iluziju većih usana te sam ih stalno kao luda ocrtavala olovkom – rekla je Kylie.

U to vrijeme već je pokrenula biznis. Kako su usne postale njezin brend, odlučila ih je unovčiti i osmislila strategiju. Kao i njezine slavne sestre, bacila se na proizvodnju dekorativne kozmetike, a krenula je, naravno, s ruževima. U nadi da će postići istu nijansu i oblik kao njihov idol, tinejdžerice diljem svijeta pohrlile su na njezine web stranice i bez grižnje savjesti davale po 200 ili više kuna za neki Kylien “lipkit”.

Prvih nekoliko nijansi rasprodala je u rekordnom roku, a iako su neki fanovi bili nesretni što im nisu pomogli da izgledaju identično kao njihov idol, bili su zadovoljni kvalitetom i formulom mat ruževa te su ih nastavili kupovati i nakon početnog razočaranja. Zbog takvih zagriženih fanova, uspjela je prodati većinski udio u svojoj tvrtki Kylie Cosmetics za nevjerojatnih 600 milijuna dolara, a osim dekorativne kozmetike počela je prodavati i preparativnu. Zarada joj ne dolazi samo od proizvoda, već i od objava na Instagramu. Ako se neka tvrtka odluči oglašavati na njezinu profilu, morat će izdvojiti i do milijun dolara.

Kylie nema sreće u ljubavi, a ne može utjecati ni na izbor svojih prijatelja, no osim toga česta je meta negativnih komentara i kritika. O svemu se izjasnila i prije nekoliko godina u viralnom videu koji je podijelila njezina sestra Kendall.

– Pola vas misli da sam čudna, pola da sam smiješna, a meni se ponekad čini da me cijeli svijet zlostavlja još od devete godine. Mislim da sam se sa svime time odlično nosila. Ali zlostavljači su posvuda. Ova snimka je tu da svi oni koje netko zlostavlja znaju da je važno samo njihovo mišljenje o samima sebi i da znaju da se nikad ne bi trebali mijenjati. Ovo nije tu da me žalite, ovo je tu da svi oni koje netko zlostavlja znaju da nisu sami – rekla je milijarderka u videu. Kasnije se još jednom osvrnula na istu temu: – Do mene dolazi toliko negative. Naravno da me to pogađa, ali već imam “debelu kožu”. Kaže da nijedno loše razdoblje nije trajalo toliko dugo da ga ne bi izdržala, stoga kad negativni komentari počnu – zna da će proći. – Sve je u životu prolazno – zaključila je Kylie.

