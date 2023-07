Gordana iz 'Braka na prvu' iskreno: 'Ne čujem se se s Milanom. Nemam nikoga. Terapije nisu pomogle'

Zagrepčane Gordanu Gašparić Vrbljanin i Milana Tokića upoznali smo u prvoj sezoni sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gdje su bili najstariji par. Nakon završetka showa njih dvoje nisu prekinuli kontakt te su se često družili. Ipak, to druženje nije potrajalo, jer je Milan ponašao partnericu.

Sada je Gordana progovorila o svom životu nakon showa i otkrila je li se što promijenilo u njihovom odnosu.

Gordana je otkrila da je trenutačno još uvijek sama.

"Nemam nikoga. U ovom kraju nema nekoga tko bi meni odgovarao, u Zagrebu više nisam, a i neću svakoga. Kaže se da čovjek nije rođen da bude sam, ali i nije rođen da bude sa svakim" rekla je za RTL.hr.

S Milanom, se , kaže i dalje ne druži.

"Ne čujem se s njim", kazala je.

Odala je i da se čuje s drugim bivšim kandidatima koje je upoznala u 'Braku na prvu', ali i s kim je ostala u najboljem odnosu.

"Čujem se s Valentinom i Nadijom, preko Facebooka s Alenom i s Deanom. Najviše smo Valentina i ja ostale u dobrom odnosu. Čujemo se telefonom svaki drugi dan. Ona nije tu u Hrvatskoj, a kada dođe, onda se intenzivno družimo", rekla je.

Priznala je i da ima problema s koljenom zbog čega uskoro mora liječniku, a prošle terapije nisu joj pomogle. Inače, veli, nema drugih problema.

Gordana je u showu tražila osobu s kojom bi provodila slobodno vrijeme i eksperti su je spojili s njezinim sugrađaninom, a unatoč njihovim razlikama poput toga da Gordana rano ustaje, a Milan voli spavati, njihov brak je uspio. Nakon završetka showa nastavili su raditi na razvijanju svog odnosa. Zajedno su ljetovali na hrvatskoj obali, a Gordana se hvalila fotografijama na društvenim mrežama.

- Milan me počastio vikendom na moru, ali tvrdi da su njegove fotografije ljepše od mojih - napisala je tada. Njihov odnos je i komentirala.

- Bilo je super. Ja sam bila kratko jer sam se zbog obveza morala vratiti, a Milan je ostao još nekoliko dana - ispričala je Gordana.

U međuvremenu se preselila u Varaždinske Toplice gdje ju je Milan posjećivao.

- Milan je jučer došao, proveli smo lijep dan zajedno. Često dođe k meni ili ja k njemu u Zagreb. Čujemo se i viđamo redovito, kada god poželimo i kada imamo vremena - rekla je Gordana koja uživa u novom stanu, te dodala:

- Jako sam sretna i ispunjena i drago mi je što se i Milanu sviđa ovdje.

No, iako su se družili i nakon showa, ljubav se nije dogodila ni u showu, ni van njega.

- Nikad nisam bila zaljubljena u Milana, ali smo se viđali i bili dobri prijatelji. Međutim, on je našao neku ženskicu koja mu nije dozvolila da budemo niti prijatelji pa me je ONA blokirala na njegovom Fejsu i mobitelu. Ne mogu do njega i u stvari ne znam zna li on da sam blokirana - rekla je Gordana lani.

