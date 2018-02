Kylie Jenner objavila prvu fotografiju kćerkice i otkrila njeno neobično ime

Nakon što je prije nekoliko dana objavila da je rodila djevojčicu, manekenka i reality zvijezda Kylie Jenner objavila je i prvu fotografiju kćerkice. Ispod fotografije napisala je samo Stormi Webster te tako dala na znanje da je djevojčici dala neobično ime Stormi. Webster je pravo prezime njenog dečka, repera Travisa Scotta. Fotografija je u samo 10 sati dobila nevjerojatnih 12 milijuna likeova.

Kako je kazao izvor za eonline, to ime djevojčici su odlučili dati još prije nekoliko mjeseci. Kylie je nedavno kupila i kolijevku na kojoj je ugravirano ime Stormi.

stormi webster 👼🏽 A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Feb 6, 2018 at 1:14pm PST

Na društvenim mrežama odmah su uslijedile teorije o tome gdje su Kylie i Travis našli inspiraciju za ime. Jedna od najboljih jest da su je nazvali po bebi iz jedne epizode popularne serije Doctor Who. U njoj Doktor razgovara s bebom po imenu Alfie, koja mu je navodno rekla da joj se sviđa ime koje su mu dali roditelji, no da više voli da ga zovu "Stormageddon, Dark Lord of All, skraćeno Stormi".