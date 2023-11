Ksenija nakon što je izbačena: 'Rekla sam Brankici da se ne ljubaka s Mijom, jer gledaju i njena djeca'

Mijo je izbacio Kseniju, a na romantično putovanje odveo Brankicu, Iako je rekao da mu Ksenija više leži, čini se da se baš zagrijao za Branku s kojom se ljubio pred kamerama. Sada je Ksenija, koja je otišla doma, prokomentirala cijelu situaciju. Miji ne zamjera što ju nije odabrao, ali smatra da njegova veza s Brankicom nema budućnost. Ksenija je kazala kako je Mijom u prijateljskim odnosima.

- Mi smo stvarno dva prijatelja. Ispali smo prijatelji na brzinu, kao da smo se znali otprije, kao da se znamo iz drugog života. Ljudi to ne vjeruju i ne shvaćaju, ali dogodi ti se situacija u kojoj kao da znaš sto godina nekoga koga si tek upoznao. To su za mene dokazi da postoji to nešto, reinkarnacija. Kršćanstvo se nekada temeljilo na tome, a sam se Isus Krist reinkarnirao. Stare istine plaše ljude.

Misli da Brankica i Mijo neće ostati zajedno nakon emisije, da su karakterno različiti.

- No znate što? Životna situacija se okrene dok kažeš keks. Možda će postati puno bolji prijatelji nego Mijo i ja. Svašta moguće. Tako ja to doživljavam. Mislim da neće biti zajedno. Ne pariraju skupa po karakteru. Brankici brzo zasmeta Mijino ponašanje, ta njegova nježnost, neodlučnost. Smatram da ne može biti većih stvari između njih.

Komentirala je i da se Brankica prema njoj nikad nije loše ponašala te da joj se svidjela.

VEZANI ČLANCI:

- Brankica se nikad nije loše ponašala prema meni, ništa loše rekla. Vrlo smo korektne bile jedna prema drugoj. Svidjela mi se u nekim stvarima - rekla je za RTL.hr pa dodala da je Brankici savjetovala da se ne ljubaka s farmerom.

- Rekla sam joj da se ne ljubaka s Mijom, da joj to ne treba, da ima dosta kvaliteta. Nije se trebala plašiti nijedne kandidatkinje. Moglo je sve biti otmjenije. Gledaju ih svi, njezina djeca. Možda se malo zaljubila u Miju. Svakome od nas nedostaje ljubavi i nježnosti. Njima dvoje jako. Nije to sramota ni ružno, ali nije se trebalo to događati pred svima.

GALERIJA Pogledajte kako je Aleksandra Prijović izgledala kad je imala 16 godina i kako se od tada promijenila

Nakon svega, nastavlja, zna da se može obratiti Miji u bilo kojoj situaciji.

- Znam da se Miji nakon svega mogu obratiti u bilo kojoj situaciji. Sa svim kandidatkinjama sam u dobrim odnosima. Molim samo ljude da ne sude o bilo kome, nekad čovjek griješi, ali ove žene su iskrene. Ljudi ne bi smjeli biti zli, trebaju paziti na svoje duše.

VIDEO Nives Celzijus o odnosu s Dinom Drpićem: 'Ne plaća alimentaciju jer ne radi, napali su me zbog toga'