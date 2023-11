Sjećate li se Petre Maroje? Istukla je Simonu Mijoković i Giannu Apostolski pa se na kraju pokajala

Bivša zadarska manekenka Petra Maroja 2000-ih bila je jedno od viđenijih i poznatijih lica na društvenim događanjima i zabavama. Ostvarila je uspješnu manekensku karijeru, a onda je doslovce preko noći nestala s estradne scene. Ova 40-godišnjakinja manekenstvom se počela baviti sa samo 14 godina, a nešto kasnije se odlučila okušati i u glumačkim vodama pa se tako pojavila u filmu 'Majka asfalta', telenoveli 'Sve će biti dobro' te i u reality showu 'Farma'. No odjednom se njezin život promijenio i to kada se zaljubila u poduzetnika Vuka Bellu koji ju je zaprosio nakon dvije godine veze i nakon čega se ona povukla sa scene. U javnosti se danas rijetko pojavljuje, a detalje privatnog života koji živi na relaciji Zagreb - München spretno čuva samo za sebe. Na društvenoj mreži Instagram ima privatan profil na kojemu je prati nešto više od tri tisuće pratitelja te objavljuje fotografije za koje često dobiva komplimente. U travnju 2021. fotografirana je u centru metropole u ležernoj šetnji s prijateljicom. Domaći mediji u nekoliko navrata pisali su kako je bila rado viđen gost brojnih tuluma, družila se s domaćim zvijezdama, no kada se ozbiljno zaljubila pozdravila se sa svjetlima reflektora.



Podsjetimo, 2009. godine sudjelovala je u kontroverznom reality programu Farma gdje je Petra bila izbačena zato što je opalila šamar Simoni Mijoković, tada poznatijoj kao Gotovac te je nasrnula i na Giannu Apostolski. Domaći mediji prenosili su kako su se osim toga dogodile i neke ozbiljnije stvari. Naime, Simoni je u pomoć tijekom svađe uskočila Gianna Apostolski koju je Petra zatim 'pretukla'. Bilo je udaraca nogama, šakama te i ružnih riječi, a u jednom trenutku je Petra udarila Giannu koljenom u glavu. Sve je započelo razgovorom koji je ubrzo prerastao u žestoku svađu nakon što je Petra optužila Simonu da je imala seksualne odnose sa zaštitarima Farme. Ružne riječi i uvrede su letjele na sve strane sve dok Simona nije rekla Petri da je 'stara ku**etina'. Simona je tada dobila šamar na što je najviše poludio njezin tadašnji suprug Ante. S obzirom na to da ga je Boris Jelinić uhvatio rukama te držao kako ne bi napao Petru, Ante nije sudjelovao u napadu te je Simoni u pomoć priskočila Gianna. Naime, bivša farmerica se našla na putu Maroji koja joj je opsovala. To je jako razljutilo Giannu koja ju je udarila posred lica.

- Žalim zbog svega! Naš obračun na Farmi bio je jako ružna situacija, pogotovo što su taj show gledala djeca, a mi smo im pružili primjer izrazito ružnog ponašanja - ispričala je Petra Maroja za Večernji list nakon TV incidenta između Gianne Apostolski, Ante Gotovca i Simone Mijoković. Za zaoštravanje svojih šaka, rekla je tada da ima opravdanje. - I tad sam na sve njihove uvrede odgovarala šutnjom, a tek kasnije galamom. Sve se vidi na snimci. Moje su rečenice bile smislene i trijezne pa sam se tu i tamo čak i nasmijala, primjerice kad je Simona izgovorila ono nešto s vragom i zelenim očima. No kad me je Gianna ošamarila, 'spustila mi se zavjesa' i tad sam poludjela. Nakon svih bezrazložnih uvreda na račun mene i moje obitelji, odlučila sam obraniti našu čast - tvrdila je tada 26. godišnja Petra pa dodala: - Kad se sretnem sa Simonom, Antom ili Giannom, odreagirat ću spontano. Najvjerojatnije ću okrenuti glavu na drugu stranu - mislila je tada, no danas se na Instagramu prati s Giannom Apostolski pa je očito kako su zakopale razne sjekire iz prošlosti.

