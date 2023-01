Kristijan Ugrina s 19 godina je glumio u 'Priči iz Hrvatske', a na prijemnom ispitu je zaboravio tekst

Samo 19 godina je imao glumac Kristijan Ugrina kada je ostvario svoju prvu značajnu filmsku ulogu u igranom filmu "Priča iz Hrvatske" redatelja Krste Papića, a upravo u jednoj od pauza snimanja nastale su i fotografije iz galerije u ovom članku, kada je fotoreporter Siniša Hančić snimio glumca koji je sada 51-godišnjak i ima stalan angažman u kazalištu ZKM gdje je i počela njegova glumačka karijera.

Mamin odgovor kako i glumci primaju plaću bio je dovoljno poticajan tada šestogodišnjem Kristijanu Ugrini da odlučno izjavi kako će i on biti glumac, ispričao nam je u jednom intervju.

– Dok smo brat i ja doručkovali, mama nas je bez našeg znanja snimala i te snimke slali smo djedu s tatine strane koji je 1954. emigrirao u Čile. Na jednom od tih audiozapisa je i moje pitanje dobivaju li glumci plaću za svoj rad. Kad sam doznao da dobivaju, odmah sam znao čime se želim baviti – prisjetio se prije nekoliko godina u intervju za Večernji list Kristijan djetinjstva koje je proveo na zagrebačkom Gornjem gradu i Trešnjevci. Iako je prije upisa u osnovnu znao što će biti kad odraste, roditelji su ga odlučili tek s deset godine upisati u učilište u Zagrebačkom kazalištu mladih.

– Roditelji su odlučili kako u ZeKaeM mogu ići tek kad budem mogao sâm ići tramvajem do centra. Tata me jednom doveo, pokazao mi je gdje je kazalište i platio prvu članarinu i to je bilo sve jer bilo je pravilo da, ako igraš u profesionalnim predstava, nemaš honorara, ali ne moraš ni platiti članarinu. Ja sam odmah upao i samo jednu članarinu sam platio – kaže Ugrina. Prvu filmsku ulogu dobio je već sa 12 godina u Zafranovićevim “Večernjim zvonima”. Priznao nam je tada u razgovoru kako ga je trema znala svladati na pozornici i to samo kad je znao da ga u publici gledaju roditelji i brat Robert. Tekst je tako zaboravio na jednoj smotri kada je s dramskom skupinom u osnovnoj školi glumio u predstavi “Sadako hoće živjeti”.

17. 5.1991., Zagreb, Hrvatska - Hrvatski 19-godišnji filmski i kazalisni glumac Kristijan Kiki Ugrina u predahu na snimanju igranog filma redatelja Krste Papica "Prica iz Hrvatske", prema scenariju Mate Matisica i Krste Papica. Jedan je od prvih filmova snimljenih nakon prvih demokratskih izbora na kojima je srusen dotadasnji komunistiski rezim u SR Hrvatskoj, te jedan od prvih u kojem je bliska hrvatska povijest prikazana iz perspektive hrvatskog nacionalizma. Film je bio prvi hrvatski sluzbeni kandidat za filmsku nagradu Oscar za najbolji film na stranom jeziku, a 1992. godine je na Pulskom festivalu, prvom odrzanom u samostalnoj Hrvatskoj, nagradjen Zlatnom arenom za najbolji film. Ugrini je uloga odraslog Ivana bila prva filmska uloga, a uz studij na Akademiji dramskih umjetnosti glumio je u Zagrebačkom kazalistu mladih (ZKM). Photo: Sinisa Hancic/HISTORY I/C Foto: Sinisa Hancic; Sinisa Hancic

– U toj predstavio jedino sam ja imao tekst, dok su ostali oko mene samo nešto radili rukama i u jednom trenutku zablokirao sam i rasplakao se. Publika je zapljeskala, ja sam se pribrao i nastavio dalje. Tekst sam zaboravio i na prijamnom za Akademiju, ali sam tada odigrao na kartu značajne pauze i tako prikrio da sam zaboravio tekst – ispričao je nam je tada. Televizijska publika ga najbolje pamti kao voditelja dječje emisije “Hugo”.

– Moj sin Kosta Kai rodio se mjesec dana prije nego što se “Hugo” počeo prikazivati, tako da su on i godinu dana mlađa Korana prošli sve faze emitiranja “Huga”. Kad sam dolazio po njih u vrtić, svi bi klinci nasrnuli na mene i Korani i Kosti nisam mogao ni cipele zavezati. – ispričao nam je Kiki. Prije nekoliko godina zapao je u financijske probleme jer je deset godina vraćao tuđe dugove i zato je jedno vrijeme uz glumački posao prihvatio i posao dostavljača hrane. - To je standardna hrvatska priča kad netko hoće nekome pomoći, a taj drugi iskoristi tu dobronamjernost. Tako sam i ja završio u jednoj takvoj priči kada me žena mog profesora s Akademije, kojeg sam jako volio, pitala hoću li joj biti jamac za dva kredita. Pristao sam, a ona je u jednom trenutku prestala vraćati te kredite pa sam kao jamac naslijedio te dugove – objasnio je u jednom intervju kako se našao u ovoj situaciji. Svake godine na otoku Hvaru radi i glumačke radionice za djecu i u tome posebno uživa te se nada kako će svoje umirovljeničke dane provesti baš na ovom otoku.

