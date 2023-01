Slavni Hrvati napustili su gradove i pronašli bolji život na selu: 'Kad dođeš tu, sve ti stane'

Neki naši poznati odlučili su zamijeniti gradsku buku, gužvu i zagađeni zrak za život na selu. Uzgajaju životinje, provode vrijeme u prirodi i bave se vrtom. Glumac Dušan Bućan preselio se na svoju djedovinu, a priznaje da se morao odreći nekih stvari i blagodati s kojima je naučio živjeti u gradu.

- Morao sam se i odreći nekih stvari i blagodati s kojima sam naučio živjeti u gradu. Neke mi stvari nisu dostupne, ne mogu kupiti novine i drugo niti mogu skoknuti u dućan preko puta. Moram stalno razmišljati unaprijed i uzimati dvostruko. Kada usred noći nestane plina, nemaš ga gdje kupiti, nego se moraš spustiti u podrum i izvući rezervnu bocu. Što se toga tiče, definitivno je stvar planiranja.

Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL

Svaki se dan brine o životinjama.

- Netko bi rekao da je to obveza ili napor, ali ja to ne želim zato što moram. Najlakše je staviti ključ u bravu i vratiti se u grad, ali radi se o tome da mene taj način života čini sretnim, a mislim da je najvažnije u životu naći ono što te ispunjava i daje ti krila za dalje.

Vikendica na Mrežnici u Donjem Zvečaju, pjevačici Sanji Doležal prije je služila za privremeni bijeg od gradske vreve Zagreba, a danas joj je kuća na Mrežnici stalni dom.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

Kako je ispričala gostujući u HRT-ovoj emisiji "Kod nas doma" njena kći Lana i sin Luka dovoljno su veliki i odrasli i mama im ne mora stalno biti pri ruci i zato je Sanja odlučila sve više boraviti u svojoj oazi mira na Mrežnici. Obrađivanje vrta postala joj je glavna zanimacija i pohvalila se kako su joj ove godine uspjele rajčice i imala je jako dobar urod s krastavcima, dok s tikvicama i nije pobrala baš takav uspjeh.

- U mom malom mjestu, ima slatki dućan, restoran i kafić i to je to. Automobil mi ne treba i imam pet minuta hoda uz brdo do trgovine, ali zapravo mi ni trgovina ne treba jer radim svoj kruh, u škrinji imam domaće meso i zapravo kad prošećem selom obavim šoping. Sada u vrtu imam raštike, zasadila sam i salatu i matovilac i svašta se nađe u mom vrtu - ispričala je Sanja gostujući u emisiji kod voditeljice Barbare Kolar.

Ivana Banfić sa suprugom počela uređivati njegovu djedovinu kod Siska prije nekoliko godina nakon povratka iz Amazonije gdje je neko vrijeme živjela u Shipibo plemenu

Kazala je da je tu odluku davno donijela te da joj je velika želja bila živjeti u prirodi. - Dotad, do te odluke sam živjela 20 godina samo na štiklama, u utegnutim haljinama, i bila sam vlasništvo medija, i stalno sam morala biti super, i morala sam biti lijepa. I bez obzira jesam li imala temperaturu, ili nisam, ili mi se baš danas nije dalo, ali odlučila sam. Ja sam lijepa i prirodno. Ne trebam sve te fasade da budem lijepa. To mi se nešto preokrenulo. - rekla je za emisiju Nove TV 'Zdravlje na kvadrat'. Dodala je i da jako voli raditi u vrtu te da je to smiruje.

Foto: Promo

Pjevačica je ispričala da je odlučila iz prirode uzeti sve što može, a to su zdrava hrana i duševni mir. -Priroda me naučila toj tišini. Ovo što sad slušamo, tišinu, to je naše prirodno stanje. To smo mi. Svi čeznu za tim - rekla je Ivana.

Kroz razgovor otkrila je i da je vrsna kuharica, ali da je to bila i prije. - Pa ja sam to i prije radila, samo nisam radila to javno za kamere. Znači za van sam bila moj posao, štikle, tepih, a doma sam u trenirci razvlačila tijesto i kuhala. I sve ostalo. Nije to sad ovo što celebrity pokazuju na van. To je uloga za van. To je show. To su dva života. Ne izgleda to baš tako, pogotovo ne kod nas - otkrila je.

Inače, Banfić, poznato još i kao I Bee vlasnica je velikih hitova poput 'Šumica', 'Imam te', 'Godinama', koje je snimila s Dinom Merlinom i mnogih drugih.

Glumac Slavko Sobin 2019. preselio se iz Zagreba na selo.

Na svojim se društvenim mrežama prošlog svibnja pohvalio pozamašnim sadnicama. Naime, prije nekoliko mjeseci glumac je vrevu grada zamijenio kućom na selu, što mu je oduvijek bio san, a vrijeme u izolaciji dobro mu je došlo da malo uredi u vrt.

"Kad dođeš tu, sve ti stane. Otvori se srce, stane vrijeme, dolaze ti psi tvojih prijatelja na čuvanje jer, eto, možeš, i tako", rekao je Slavko za medije nedavno. U sadnji mu je, priznaje, pomagala prijateljica Vesna jer se on u početku nije baš snalazio u tome. "Ništa slađe nego pomoć?i Zemlji da nas hrani", napisao je Slavko uz fotografiju na društvenim mrežama gdje se vidi kako kopa, a na pitanje pratitelja što je to posadio, otkrio je da se ispod zemlje kriju sadnice graška, mrkve, kapule, cvjetače, kelja, rotkvice, celera, krumpira, cikle, blitve, pa čak i jagoda.

Foto: Instagram/riley.loudermilk

"Ja sam privilegirano gradsko dijete koje nije ni dana nije kopalo ni radilo 'pravi posao' u životu. Čak mi je i Martina Tomčić dala jedan savjet o sadnji rajčica", priznao je i dodao da je tek sad kad se i sam posvetio tome, saznao da se puno njegovih prijatelja i poznanika prikriveno bavi uzgojem povrća. Slavko je priznao da ga je izolacija polagano dovodila do ludila i da je vjerojatno to razlog zašto je krenuo u sadnju, kako bih nešto stvarao, a uz to, želja mu je da može hraniti sam sebe kako uopće ne bi morao ići u trgovinu.

Osim sadnje i kopanja, Slavko je odlučio malo i urediti kuću pa je kosio i travu i čisti okućnicu.

