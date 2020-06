Je li legendarni sir Paul McCartney plagirao našeg glazbenika? Poslušajte i ocijenite

Je li Paul McCartney, jedan od najvećih glazbenika svih vremena, plagirao Juricu Pađena (na slici)? Pađen je lani je preko jednog softwarea u Sloveniji ustanovio kako njegova se njegova pjesma “Samo me draga ne ostavi” iz 1997. godine i “Confidante”, koju je Mccartney objavio na albumu “Egypt Station” iz 2018. podudaraju u čak 97 posto dijelova, a da je to zaista tako dobio je i službenu potvrdu Hrvatskog društva skladatelja.

- Autorskopravni odbor je na svojoj sjednici 28. siječnja razmatrao molbu člana Jurice Pađena da utvrdi postojanje sličnosti njegovog autorskog djela pod naslovom "Samo me draga ne ostavi" (Izdanje Izbrisani grafiti, Croatia Records) i autorskog djela Paula McCartneya "Confidante". Jednoglasno je usvojeno mišljenje da u dijelovima obaju djela postoji izrazita podudarnost - stoji u dokumentu kojeg potpisuje predsjednik Odbora Mladen Tarbuk. Nakon toga Pađenu su se javili i s jedne poljske radijske postaje. Podijelili su pjesme na svojoj web stranici i kazali kako nema sumnje da je McCartney plagirao hrvatskog glazbenika.

- Zadovoljstvo je činjenica da je najveći živući glazbenik napravio istu pjesmu kao i ja. Ne tvrdim da me namjerno pokrao. Možda se radi o sinkronictetu pa je došao na istu ideju, no to bi bilo stvarno zanimljivo jer se radi o istom tempu, akordima i melodiji. A možda on jednostavno ima ljude koji rade za njega, putuju svijetom i posuđuju pjesme iz "egzotičnih zemalja". Uostalom, Bob Dylan je tako napravio cijeli jedan album - kazao nam je Pađen koji još nije siguran hoće li poduzeti kakve pravne korake.

- Za tužiti takvu veličinu trebate imati sredstva koja ja ne bi zaradio za cijelog života. Jedino ako bi netko preuzeo taj slučaj pro bono. Već mi se javio i nekadašnji menadžer Aerodroma Amir Bahtijarević koji ima puno veza u inozemstvu i koji će pokušati pomoći - rekao je Pađen.

Jurica Pađen: Samo me draga ne ostavi (od 41.52)

Paul McCartney: Confidante