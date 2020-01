Kotiga zahvalio svojim glasačima i otkrio svoju viziju Hrvatske: 'Bio bi dobar precjednik'

Šteta što instagram limitira deset fotografija, jer ih je pristiglo mnoooogo više 😎 hvala svim sljedbenicima, svaki glas je bitan, učinimo Hrvatsku boljom ako ne i dobrom zemljom!! #deanfluencer #kotiga2024 #izbori

A post shared by Dean Kotiga (@deankotigaofficial) on Jan 5, 2020 at 10:28am PST