Korisnici društvenih mreža tvrde da Harry nije pjevao himnu na sprovodu kraljice Elizabete: 'Pokazao je nepoštovanje'

Nakon današnjeg pogreba kraljice Elizabete II. korisnici društvenih mrežama pokrenuli su raspravu. Naime, brojni tvrde da princ Harry i njegova supruga Meghan Markle, kao ni novi kralj Charles III. nisu pjevali himnu Velike Britanije, a neki smatraju da je tako jer su jedva suzdržali suze.

Prince Harry not singing the national anthem 👀 #queensfuneral pic.twitter.com/laNk5JMZ6R

Kraljevska obitelj sjedila je ispred kraljičina lijesa tijekom sprovoda. Kralj Charles III., supruga kraljica Camilla, kraljevska princeza Anne, mornarski časnik Sir Timothy Laurence, vojvoda od Yorka princ Andrew, grof od Wessexa Edward i grofica od Wessexa Sophie sjedili su u prvom redu. Iza njih su sjedili vojvoda od Sussexa Harry, vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle, princeza Beatrice i suprug Edoardo Mapelli Mozzi i unuka kraljice, Lady Louise Windsor te James, vikont Severn.

"Harry nije pjevao himnu?", "Je li do mene ili Harry i Meghan nisu pjevali himnu?", "Ne mogu biti jedini koji je primijetio da Harry nije pjevao nacionalnu himnu", dio je komentara. Iako su neki stali u obranu princa Harry, mnogi smatraju kako je svojim postupkom pokazao nepoštovanje prema kraljici.

Neith King Charles, nor Prince Harry were singing the National Anthem....absolutely disgraceful and disrespectful to Her Majesty #HarryandMegan