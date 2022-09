Omraženi bivši španjolski kralj Juan Carlos ignorirao molbe vlade i stigao na pogreb kraljice Elizabete

Bivši španjolski kralj, osramoćeni Juan Carlos prisustvovao je sprovodu kraljice Elizabete i Westminsterskoj opatijom. Juan Carlos u London je stigao unatoč molbama vlade i premijera Pedra Sáncheza da ne prisustvuje današnjem državnom sprovodu, no oglušio se na njegove riječi te je u društvu bivše kraljice Sofije stigao na pogreb.

Uz pomoć štapa, odjeven u crno odijelo Juan Carlos i njegova supruga viđeni su jutros sa svjetskim čelnicima i članovima kraljevske obitelji. Za vrijeme obreda sjedio je pored svoje snahe Letizije, supruge njegovog sina i sadašnjeg kralja Felipea VI.

Bivši španjolski monarh trenutno živi u egzilu u Abu Dhabiju, a bilo je ovo rijetko pojavljivanje sa suprugom Sofijom budući da odavno ne žive zajedno. Također, jučer su bili na prijemu u Buckinghamskoj palači koju je organizirao kralj Charles III.

Spain's former King Juan Carlos and Spain's former Queen Sofia arrive to take their seats inside Westminster Abbey in London on September 19, 2022, for the State Funeral Service for Britain's Queen Elizabeth II.

Podsjetimo, Juan Carlos abdicirao je 2014. godine kada su pronađene financijske nepravilnosti u njegovom poslovanju sa Saudijskom Arabijom, a poznat je i po burnom ljubavnom životu. Tako se već neko vrijeme priprema za saslušanje na Visokom sudu u Londonu.

Naime, tuži ga bivša ljubavnica, njemačko-danska aristokratkinja Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, koja tvrdi da ju je zastrašivao i prijetio joj u nadi da ću je uvjeriti da vrati "poklon" vrijedan 50 milijuna funti.

Na prijestolje je stupio nakon smrti španjolskog diktatora Francisca Franca 1975.godine te je svojim političkim djelovanjem pridonio tranziciji Španjolske u demokraciju.

Inače, španjolska vlada nekoliko je puta naglasila da žele da samo aktualni kralj sa suprugom bude predstavnik Španjolske na državnom pogrebu, no on je to odlučio ignorirati.

