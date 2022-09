UŽIVO IZ LONDONA: Povorka stigla u Westminstersku opatiju, kraljičin lijes unose unutra

Dvije tisuće gostiju, uključujući nekoliko stotina predsjednika, poglavara i monarha, nazočit će u ponedjeljak državnom ispraćaju kraljice Elizabete II. u Westminsterskoj opatiji u Londonu. Sahranjena će biti navečer u kapeli svetog Jurja pokraj dvorca Windsor.

Sva zbivanja iz Londona od jutra prati i naša novinarka Martina Strukić. Inače, državna sahrana kraljice Elizabete, jedan od najvećih logističkih izazova u britanskoj povijesti, održat će se u Westminsterskoj opatiji, a među 2000 gostiju su, između ostalih, japanski car Naruhito, francuski predsjednik Emmanuel Macron, američki predsjednik Joe Biden. Ondje će biti i hrvatski predsjednik Zoran Milanović sa suprugom. Sahrana će osiguravati više od 10.000 policajaca iz cijelog Ujedinjenog Kraljevstva jer se uzduž pogrebne povorke očekuje rekordan broj ljudi. Zemlja će u ponedjeljak gotovo stati. Trgovine, uredi, restorani bit će zatvoreni. Ispraćaj će se moći gledati u stotinjak kina i u parkovima ne velikim monitorima. Poslijepodne, lijes kraljice Elizabete II. biti će odvezen u dvorac Windsor gdje će navečer biti pokopana u najužem krugu obitelji.

TIJEK DOGAĐAJA:

11:55 Povorka je stigla u opatiju. Nosači će sada podići lijes iz državnog lafeta i unijeti unutra za državnu pogrebnu službu - zakazanu za 12 sati.

11:48 Državna topovska kočija koja nosi kraljičin lijes započela je svoju pogrebnu povorku od Westminsterske palače do Westminsterske opatije. Povorku predvodi oko 200 gajdaša i bubnjara Škotske i Irske pukovnije, Brigade Gurka i RAF-a. Iza kočije hodaju kralj Charles III. i njegova braća i sestre, a slijede ih princ od Walesa, vojvoda od Sussexa i Peter Phillips. Kočija je također ranije korištena za sprovode kralja Edwarda VII, kralja Georgea V, kralja Georgea VI, Winstona Churchilla i lorda Mountbattena.

11:47 Najveće javno gledalište je u Hyde Parku. Ljudi su u koloni krenuli već u 6 ujutro, a i dalje se ne smanjuje, samo povećava. Ako vam se čini da ste ikada stajali u redu npr. na čekanje osobne ili putovnice, to je ništa. Ovdje su stotine tisuća ljudi koji žele svoje mjesto ispred velikog ekrana.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

11:45 Skupina nosača sastavljena od vojnika iz Kraljičine garde podižu lijes preminulog monarha s mrtvačkih kola.

11:39 Preostali članovi britanske obitelji počinju stizati u opatiju, među njima i vojvotkinja od Sussexa, Meghan Markle, koja se stigla zajedno s groficom od Wessexa, Sophie.

11:38 Novi britanski kralj Charles III., na putu je prema opatiji za sahranu majke koja počinje za manje od 20 minuta.

11:37 Kanadski premijer Justin Trudeau stigao je zajedno sa suprugom Sophie Trudeau.

11:36 Princ od Walesa stigao je u palaču St.James nekoliko trenutaka nakon vojvode od Sussexa. William je viđen kako u Range Roveru s policijskom pratnjom ide prema palači malo oko 10.15 ujutro. Njegova kći princeza Charlotte sjedila je pokraj njega u automobilu.

11:34 Premijerka Liz Truss je u posljednjih nekoliko trenutaka ušla u Westminstersku opatiju sa suprugom Hughom O'Learyjem. Ona je stigla nekoliko minuta nakon njezinih prethodnika: Borisa Johnsona, Davida Camerona, Gordona Browna i Johna Majora. Bila je posljednja premijerka koju je pokojna kraljica zamolila da sastavi vladu.

11:28 Vojvoda od Sussexa prošao je kroz The Mall uz policijsku pratnju. Harry je viđen u tmurnom izdanju dok se u Range Roveru vozio prema palači St. James. Četiri vozila sa zastavama viđena su kako voze ispred njegova automobila.

11:24 Američki predsjednik Joe Biden stigao je sa suprugom Jill. Njegova blindirana limuzina - nadimak "Zvijer" - imala je problema dok se probijala kroz londonski promet. Biden je jedini svjetski čelnik koji je u opatiju mogao stići vlastitim vozilom, stigavši ​​u "smanjenoj" povorci od šest automobila.

Foto: Phil Noble/REUTERS U.S. President Joe Biden and first lady Jill Biden arrive, on the day of the state funeral and burial of Britain's Queen Elizabeth, at Westminster Abbey in London, Britain, September 19, 2022. REUTERS/Phil Noble/Pool Photo: Phil Noble/REUTERS

11:20 Francuski predsjednik Emmanuel Macron sada je u crkvi sa suprugom Brigitte Macron. Prošlog je tjedna gospodin Macron odao emotivnu počast kraljici, rekavši: "Za vas je ona bila vaša kraljica. Za nas je ona bila kraljica". Nekoliko je koraka ispred brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara.

Foto: POOL/REUTERS French President Emanuel Macron and wife Brigitte arriving for the State Funeral of Queen Elizabeth II, held at Westminster Abbey, London. Picture date: Monday September 19, 2022. Gareth Fuller/Pool via REUTERS Photo: POOL/REUTERS

11:18 Stigao je i hrvatski predsjednik Zoran Milanović zajedno sa surpugom Sanjom Musić Milanović. Oni su pored brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara, a nakon francuskog predsjednika.

11:15 Delegacija poslana na sahranu u Papino ime stigla je u Westminstersku opatiju. Njih par - uključujući britanskog nadbiskupa Paula Richarda Gallaghera - prisustvuju u ime poglavara Katoličke crkve.

11:13 Michael D Higgins, predsjednik Irske, stigao je u Westminstersku opatiju.

11:10 Članica Zakonodavne skupštine Sjeverne Irske Michelle O'Neill objavila je na Twitteru da je danas "tužan dan" za međunarodnu zajednicu. Izrazila je sućut i nazvala kraljicu "predvodnicom i primjerom u unaprjeđenju mira i pomirenja i izgradnji odnosa s nama koji smo Irci i koji dijelimo drugačiju političku odanost i težnje prema njoj i njezinoj vladi".

Today I respectfully join leaders from Britain, Ireland & the international community at the funeral of Queen Elizabeth II as she is laid to rest. It is a sad day for her family who mourn her loss, and all those of a British identity from across our community who grieve also. — Michelle O’Neill (@moneillsf) September 19, 2022

11:05 Naša novinarka Martina Strukić javila se s Trafalgar Squarea koji je zatvoren zbog pojačanih mjera sigurnosti.

- Stotine tisuća ljudi hrle naći svoje mjesto ne bi li po posljednji put barem na ekranu vidjeli po posljednji put kraljicu Elizabetu II., odnosno njezin lijes. Gužva ne prestaje od ranog jutra, mjere osiguranja su strašne, pregledi torbi na većim punktovima, zatvaranje kad se skupi previše ljudi. Ovo je nešto što se vidi jednom u životu. Procjenjuje se da je oko 2 milijuna ljudi na ulicama Londona i pretpostavlja se da se gužva neće očistiti do kraja dana. Automobili uopće ne mogu prometovati, ne prometuje niti gradski prijevoz, kretanje je dopušteno isključivo pješacima u širem centru grada. Ono što je zanimljivo, vidjela sam maloprije autobus s dužnosnicima koji se također probija kroz ovu gužvu, dakle nema VIP tretmana, njega će imati isključivo američki predsjednik. Očekuje se da će kraljičina povorka zastajkivati zbog puno ljudi koji će se htjeti pozdraviti. Ima puno djece s cvijećem i zastavicama. Svi žele po posljednji put pozdraviti kraljicu - rekla je Martina Strukić koja je imala i poteškoća s javljanjem uživo zbog nedostatka signala.

- Nema signala za internet zbog ogromne količine koncentracije ljudi na istom mjestu - kazala je. Nakon ceremonije bit će dvominutna šutnja, a u tom periodu čak neće ni letjeti avioni British Airwaysa kako ne bi narušili posljednju počast kraljici. Nakon toga kreće povorka ulicama, a u 15 h kraljica bi trebala krenuti ka Windsoru na posljednje počivalište. Tamo će biti održana privatna obiteljska ceremonija i sve će završiti kad kralj Charles baci grumen zemlje na majčin lijes.

- Pretpostavlja se da će se grad tek sutra vratiti normalnom funkcioniranju - kazala je.

10:50 Belgijski kralj Philippe i njegova supruga kraljica Mathilde stigli su u Chelsea uoči sprovoda, u diplomatskom vozilu. Kralj je odjeven u svečanu odoru sa zlatnim ovratnikom. Diplomatski automobili koji pripadaju Jordanu i Švedskoj prošli su kroz policijski kordon u Chelseaju u 9.30 ujutro. Kralj Abdullah II. i kraljica Rania, od Jordana, i kralj Carl XVI. Gustaf i kraljica Silvija od Švedske su među stranim kraljevskim članovima koji će prisustvovati. U međuvremenu, autobusi puni stranih čelnika zaustavili su se ispred Westminsterske opatije - s malo više od sat vremena do početka sprovoda.

10:43 Nekoliko članova kabineta već je zauzelo svoja mjesta za službu. Čelnica Donjeg doma Penny Mordaunt kasnije je viđena kako dolazi.

10:40 Svjetski boksački prvak Tyson Fury položio cvijeće ispred Buckinghamske palače i odao počast kraljici.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

10:33 Dok nepregledne rijeke ljudi pokušavaju uhvatiti svoje mjesto negdje pred ekranom u Hyde Parku u Westminstersku opatiju počeli su pristizati prvi uzvanici. Svečana povorka s kraljičinim lijesom očekuje se od 11 do 12 po našem vremenu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

10:25 "Pljesak, euforija, ovacije, posljednji pozdrav za kraljicu čija sahrana uskoro počinje", javila se naša reporterka Martina Strukić iz ulice The Mall Street kojom će proći povorka s kraljičinim lijesom.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

09:53 Očekuje se da će oko 2000 ljudi nazočiti kraljičinom državnom sprovodu, što će biti jedno od najvećih okupljanja članova kraljevske obitelji i političara u Ujedinjenom Kraljevstvu desetljećima. Pogrebu će prisustvovati članovi kraljevskih obitelji iz cijele Europe, odnosno Belgije, Nizozemske i Španjolske. Dolaze i japanski car Naruhito i carica Masako, američki predsjednik Joe Biden i prva dama Jill Biden otputovali su u London na sprovod. Drugi svjetski čelnici koje očekujemo vidjeti ovog jutra su francuski predsjednik Emmanuel Macron, australski premijer Anthony Albanese i kanadski premijer Justin Trudeau, zajedno s čelnicima iz mnogih drugih zemalja Commonwealtha. Stigao je Cyril Ramaphosa iz Južne Afrike, kao i William Ruto iz Kenije. Rusija, Bjelorusija i Sirija su isključene. Britanska premijerka Liz Truss, koju je kraljica imenovala samo dva dana prije nego što je umrla, ide u opatiju s drugim vladinim službenicima, kao i oporbenim političarima, i brojnim drugim javnim dužnosnicima.

09:40 Naša novinarka Martina Strukić javlja se uživo iz Londona

09:15 U 09 sati po našem vremenu otvorila su se vrata opatije i ljudi su počeli ulaziti. Kako javlja BBC, Dokle god pogled seže -normalan život je obustavljen. Naravno, ponedjeljkom nema prometa u špici, samo autobusi prevoze ljude, kamioni koji podižu barijere za gužve i autobusi koji premještaju policijske i sigurnosne timove na različite položaje. Tisuće pripadnika oružanih snaga postrojit će se na ruti povorke i sudjelovati između ovog mjesta, Wellington Archa i dalje do Windsora.

09:00 Novinarka Večernjeg lista Martina Strukić javila se iz Londona i otkrila kakva atmosfera vlada na ulicama grada.

- Svanulo je jutro kraljičine sahrane u Londonu. Salva rijeka ljudi se slijeva prema Hyde Parku jer je u Westminster nemoguće prići. Sve ceste su zatvorene. Tko je ušao jučer do 10 navečer je ušao. Sada uz stroge mjere osiguranja ljudi idu u koloni prema Hyde Parku gdje će biti organizirani veliki ekrani na kojima će se moći gledati sahrana. Cijela procesija trebala bi započeti u 9, a novost je da će za lijesom hodati i Williamova djeca, princ George i princeza Charlotte - kazala je naša novinarka koja nam je poslala i snimku kolone ljudi koji pokušavaju doći do Hyde Parka kako bi odali počast kraljici. - Svi moraju hodati u jednoj stazi, kolnik je kompletno zatvoren, i mala dječica sa zastavicama i cvijećem dolaze pozdraviti kraljicu - kazala je Strukić.



