Marija Šerifović o fenomenu Jakova Jozinovića kaže: Krvlju tvrdim da im smeta

Pjevač Jakov Jozinović u kratkom vremenu ostvario je veliki uspjeh kakav na ovim prostorima već duže vrijeme nije zapamćen. Veliku regionalnu turneje „Ja za čuda letim“, koju je otvorio koncertom u Splitu 14. veljače, nastavio je diljem regije. Turneja, koja već izaziva velik interes diljem regije, donosi repertoar koji uključuje popularne obrade uz koje je Jakov stekao široku prepoznatljivost na društvenim mrežama, ali i autorske pjesme koje učvršćuju njegovu poziciju na sceni. Mnogi glazbenici u intervjuima su komentirali uspjeh Jakova Jozinovića i iznijeli svoje mišljenje, a nedavno je u emisiji "Premijera" uspjeh mladog glazbenika komentirala i Marija Šerifović. "Hoćete iskreno? Držite se sad… Ovo će trajati. Samo nemojte da me netko pogrešno shvati. Krvlju svojom tvrdim da ne postoji nijedna osoba s balkanske estrade koja sto posto želi, raduje se i podržava taj uspjeh. Nijedna. Mora postati barem jedan posto koji te, kada ostaneš sam sa sobom, malo muči. Zato što je svima ego kao kuća", rekla je u emisiji.

Osvrnula se u emisiji i na činjenicu kako je Jakov preko noći ostvario takav uspjeh. "Imam 41 godinu i ne znam ništa o toj generaciji niti načinu na koji je taj dečko postao toliko popularan i uspješan. Oni imaju svoj jezik, svoje izraze i ja u to ne ulazim. Ono što mene raduje je da su mladi ljudi izabrali nekog mladog momka koji pjeva muziku koja je i dalje muzika, a nije smeće", poručila je Marija. Rekla je i kako su mu mnogi spočitavali jer pjeva samo cover pjesme, a onda su ostali bez teksta kad je objavio svoju pjesmu koja je također doživjela uspjeh.

"Dogodio mu se veliki uspjeh, a sada postoje neki dinosauri koji žele nekome na početku karijere lomiti krila. To me vratilo 20 godina unazad, kada su objašnjavali fenomen male debele Marije koja je pobijedila na Euroviziji. Stop. Točka", rekla je Marija. Poručila je na kraju razgovora kako Jakovu želi sreću u karijeri. "Djetetu je uspjelo, sreća ga je pratila i ja mu želim svu sreću ovog svijeta. I ako me nekada jedan posto nešto i mučilo, jer i ja imam ego, kada sam sjela i razgovarala sama sa sobom, shvatila sam da mu zaista želim sve najbolje", kaže Marija Šerifović.