Menadžer grupe Lelek uoči polufinala: 'Bilo je manjih tehničkih poteškoća na probi'

Grupa Lelek nastupa u prvoj polufinalnoj večeri 70. Eurovizije, a uoči prijenosa uživo javio se menadžer sastava Tomislav Roso. Roso je za HRT govorio o posljednjih pripremama te priznao kako među djevojkama postoji nervoza. "Malo smo nervozni jer sve počinje, ali svi smo dobro. Čim su cure dobro, i mi ostali smo puno bolje", rekao je.

Objasnio je kako su posljednji sati ispunjeni završnim pripremama, od frizure do šminke, te je sve podređeno nastupu. "Svi smo na sto strana. Na našem Instagram profilu objavljujemo ažuriranja svakih pola sata do sat vremena. Ako nekoga zanima, tamo može saznati detalje", dodao je Roso.

Osvrnuo se i na posljednju probu, istaknuvši da je s izvedbom iznimno zadovoljan, iako je bilo manjih tehničkih poteškoća. "Proba je bila odlična što se tiče nas i cura. To je bio njihov najbolji nastup dosad, međutim imali smo manjih tehničkih poteškoća. Nismo dobili onoliko dima koliko smo trebali dobiti", otkrio je te pojasnio je da je zbog toga pozornica u jednom trenutku izgledala drugačije od planiranog, ali da je dio problema u međuvremenu riješen. Za kraj je poručio kako su djevojke i cijeli tim spremni. "Samo trebaju doći i iznijeti tu emociju i ispričati tu priču publici", zaključio je.

Podsjetimo, prije polufinala javila se i srpska pjevačica i skladateljica Zorja te uputila poruku djevojkama iz grupe Lelek. Zorja je podržala hrvatske predstavnice na Euroviziji te poznavala svoje pratitelje, koji mogu, da svoj glas daju Hrvatskoj. Uz opis "glasajte 3! Moje cure, moja Andromeda", označila je članice etno-pop sastava: Marinu Ramljak, Korinu Rogić, Inku Večerinu Perušić, Laru Brtan i Juditu Štorgu.

Valja naglasiti i da se za Hrvatsku ne može uputiti glas iz Hrvatske, ali može se za sve druge zemlje u ovom polufinalu. Hrvati će moći glasati i u subotu, kada je na rasporedu veliko finale 70. izdanja.