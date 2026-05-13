VIDEO Grupa Lelek javila nam se iz Beča: 'Hvala svima na ljubavi, u finalu će biti fenomenalno'

BRITANSKA VERZIJA

Natjecatelj u 'Milijunašu' otvorio posljednje pitanje, gledatelji komentiraju: 'Bilo je prelagano'

Pitanje je glasilo: Tko je od navedenih dobitnik EGOT-a, što znači da je osvojio sve četiri glavne nagrade u industriji zabave - Emmy, Grammy, Oscar i Tony?". Ponuđeni odgovori bili su Lin-Manuel Miranda, Cher, Andrew Lloyd Webber i Bette Midler. Fanko je bio nesiguran te je zatražio pomoć publike, no ni to mu nije previše pomoglo