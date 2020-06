'Konak kod Hilmije' je karikatura - niti je nova serija, niti je humoristična

Nova TV prošli je tjedan započela s emitiranjem humoristične serije ‘Konak kod Hilmije’, koju su najavili kao – pazite, molim vas, ovo – novu seriju. Ona ne samo da nije nova; prikazuje se, naime, još od sredine 2018. godine na srpskom TOP-kanalu, ali i na YouTubeu gdje sam već odgledao većinu epizoda iz prvih dviju sezona, već nije ni humoristična.

Serija je, da odmah na početku otklonim pomisao da ću joj dodijeliti ovotjednu TV ružu, tragična u tome koliko je neduhovita! Redatelj serije je Elmir Jukić, a scenarist Feđa Isović, dvojac koji je kao tandem stvorio, između ostaloga, i seriju ‘Lud, zbunjen, normalan’. A upravo iz te serije o obitelji Fazlinović razvila se i ova o konaku kod Hilmije te je, shvatit ćete to vrlo brzo, ne kriju to uopće, domaća verzija svjetski poznate serije ‘Alo, Alo’. U desetoj sezoni serije ‘Lud, zbunjen, normalan’, naime, priča ide tako da Farukova producentska kuća započinje sa snimanjem serije o Hilmiji, pa se onda ova prava serija, a za koju i dalje tvrdim da nije ni najmanje humoristična, baš naprotiv, razvila iz te serije u seriji...

Nije, međutim, slučajno da se ona prvi put pojavila tek u desetoj sezoni serije ‘Lud, zbunjen, normalan’ jer je ona već nakon četvrte-pete sezone ostala bez kvalitetnih i duhovitih ideja te postala poprilično negledljiva. Desetu sezonu da i ne spominjem... Humor im se počeo bazirati na zabunama tipa da star čovjek umjesto Aspirina popije Viagru, muškarac se preruši u ženu ili, što ja znam, netko legne u krivi krevet i probudi se kraj tuđe žene. A to je još i dobro jer u tih posljednjih nekoliko sezona stavljaju naglasak na onaj zahodski humor; poput situacija sa zaštopanom WC školjkom, netko ispusti vjetar ili neki od glavnih likova ima probavne smetnje. S obzirom na to da je prvih nekoliko sezona bilo zbilja kvalitetno i duhovito, te da su glumci zaista vrhunski majstori svog zanata, a Mustafa Nadarević vjerojatno najveća glumačka faca na svijetu, posljednjih nekoliko sezona bilo je poprilično mučno gledati i nadao sam se da će uskoro prestati sa snimanjima jer mi je kao Sarajliji u Zagrebu bilo neugodno da netko pomisli kako to je to što na Novoj prikazuju onaj nadaleko poznati sarajevski smisao za humor.

Ne tvrdim da serija nije bila popularna ili da ljudi nisu citirali izjave Izeta Fazlinovića koji je, bez ikakve sumnje, postao kultni televizijski lik, ali jednostavno u posljednje vrijeme nije bilo dobro. Već u prvih nekoliko epizoda pokazalo se da će se ‘Konak kod Hilmije’ bazirati isključivo na tom humoru koji se pojavio potkraj prethodne serije redateljsko scenarističkog dvojca Jukić-Isović što ju je i uništilo! Prvi put se kod Hilmije na ‘ćenifu’ išlo već u prvih pet minuta prve epizode, a nasmijalo se, uzgred kazano, nije sve do kraja iste. Elem, radnja serije smještena je u okupiranom Sarajevu za vrijeme Drugog svjetskog rata. U konak navraćaju svi: od partizanskih ilegalaca iz šume, preko četnika, ustaša, vojnika Handžar divizije, pa sve do njemačkih vojnika i zapovjednika grada Štumbefirera Šilinga kojega poprilično neuvjerljivo, pa čak i iritantno preglumljeno tumači Tarik Filipović (otprilike kao što je glumio i Domazeta Lošu u već pomalo zaboravljenom Vrdoljakovu ‘Generalu’).

Svi oni kuju zavjere jedni protiv drugih, u kojima nacionalne tenzije postaju manje bitne od osobnog profita, a tu su, po uzoru na ‘Alo, Alo’, i dvojica rudara, partizanskih ilegalaca skrivenih u podrumu. Općenito nemam ništa protiv toga da se naslanjaju na tu genijalnu BBC-jevu seriju iz osamdesetih godina, ali ono što mi se ne sviđa jest da to nisu uspjeli izvesti ništa bolje nego kada su na Novoj s ‘Bandićevima’ već pokušali napraviti domaću inačicu strane uspješnice, u tom slučaju ‘Bračnih voda’, ili, što ja znam, kada su na RTL-u s ‘Horvatovima’ bezuspješno pokušali ponoviti uspjeh srpskih ‘Sinđelića’ i španjolskih ‘Los Serranos’.

To je zbilja neoprostivo, pogotovo uzevši u obzir da nevjerojatni glumački talent Emira Hadžihafizbegovića, koji slično kao Mustafa Nadarević u ‘Lud, zbunjen, normalan’ nosi cijelu seriju, ovakvim serijama s usiljenim humorom koji često nije na razini dobrog ukusa bude sveden na lik poput onog Suseda iz reklame za ‘Tomato’ kojega je također glumio... ‘Konak kod Hilmije’, da zaključim, zasigurno nikada neće ostvariti uspjeh i popularnost prethodnog projekta scenarista Feđe Isovića i redatelja Elmira Jukića, jer nema ni tu početnu kvalitetu koju je ‘Lud, zbunjen, normalan’ nesumnjivo imao, ali bi, čini mi se, mogao napraviti sličnu pogrešku kao i ta serija te nasnimati previše sezona.

U ‘Hilmijinu’ slučaju trebalo je stati već nakon prve, ali budući da je snimljena već i druga sezona, također dostupna na YouTubeu, a za par godina vjerojatno i na Novoj TV, nisam pretjerano optimističan oko toga da će ovoj napornoj karikaturi od serije brzo doći kraj.